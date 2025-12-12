海軍上兵沉迷賭博…保家衛國擺一邊「營區豪賭」3285天！遭抓包慘丟飯碗

記者陳弘逸／桃園報導

在海軍海洋監偵指揮部服役的男上兵，入伍4年，沉迷網路賭博，在營區內豪賭9個月，被長官抓包依法送辦，因案退伍。（示意圖／翻攝自中華民國海軍全球資訊網）

在海軍海洋監偵指揮部服役的楊姓男上兵，入伍4年，期間竟迷上網路賭博，在營區內豪賭9個月，被長官抓包依法送辦，楊男因案退伍，法官認為，軍人應以保家衛國為重，竟在營區下注賭博財物，違反軍紀，審理後，將他依法判2個月有期徒刑，得易科罰金，另宣告沒收扣案手機，可上訴。

判決指出，楊男2021年1月20日起，在海軍海洋監偵指揮部服役，位階為上等兵，2024年5月起，開始迷上網路賭博，並在營區內開手機玩「賽特」及「百家樂」等賭博行為，直到今年2月遭營區長官抓包，遭依法送辦，並於3月22日退伍。

廣告 廣告

警詢、偵訊時，楊男都坦承犯行，被陸海空軍刑法第75條第1項前段之在營區賭博罪起訴，另手機被視為賭博犯罪工具，檢方向法院建請沒收。

法官認為，楊男是現役軍人，應以保家衛國為重，竟在營區下注賭博財物，違反軍紀，考量他認罪、年紀、素行；審理後，將他依陸海空軍刑法第七十五條第一項之罪，判2個月有期徒刑，得易科罰金，另宣告沒收扣案手機，可上訴。

更多三立新聞網報導

90歲婆婆煮飯、洗衣還慘遭家暴！她無奈申請「保護令」痛揭鬼媳婦惡行

裝闊男「開價每月10萬」包養嫩妹！獻肉體才知…他是超商店員月薪僅40K

諷刺！昔喊「寶貝已是家庭成員」加盟老闆涉虐柯基犬…模範飼主遭撤銷

闖下屬房間逞慾17分鐘…空軍中尉完事傳訊：謝謝配合！他嚇到不敢關燈睡

