海軍上尉騙砲正宮出面討30萬 意外洩漏官兵酗酒重大違紀

一名海軍雷達站副站長莊姓上尉遭控已婚上網騙砲，事後正宮還向受害女子求償30萬元，莊男還傳戰情室、營區內官兵集體酗酒等離譜畫面給女子，事件爆發後遭記過調職。

海軍雷達站副站長莊姓上尉遭控已婚上網騙砲。（圖／翻攝畫面）

根據《民視新聞網》報導，海軍海洋監偵指揮部阿里山雷達站副站長莊姓上尉，遭一名范姓女子指控假單身透過交友網站騙取感情，莊男8月下旬在交友平台上認識髮型設計師范女，自稱單身自稱離婚有小孩展開熱烈追求，期間2人多次約會莊男甜言蜜語，送花又外送餐點博取范女芳心。

廣告 廣告

莊姓上尉自拍在營區內寢室內褲照。（圖／翻攝畫面）

莊姓上尉外洩銷毀雷達站文件值勤影像。（圖／翻攝畫面）

莊男追求期間在營中與范女頻繁訊息往來，多次透過通訊軟體傳送官兵在營區內集體酗酒畫面，還有屬下喝到吐的影片，還拍下戰情室、營區環境及銷毀雷達站文件值勤影像傳給范女，甚至自拍在寢室內只穿內褲照片給對方，行徑脫序且相當離譜。

莊姓上尉拍營區內官兵酗酒畫面。（圖／翻攝畫面）

莊姓上尉拍營區內官兵酗酒喝到吐畫面。（圖／翻攝畫面）

未料9月底莊男態度突然變得冷淡，甚至封鎖范女失聯，范女事後才發現原來莊男已婚，沒多久就接到莊男妻子要求賠償30萬元，否則將告她侵犯配偶權，范女氣的在臉書社團發文指控遭莊男騙色，莊男發現後立刻道歉認錯。

由於莊男脫序行徑遭范女在網上揭發，事後軍方主動聯繫范女並進行調查，經范女提供相關影像與事證，莊男身為副主管還嚴重違反保防規定，經調查後將他記2大過並調離阿里山雷達站，其他參與酗酒違紀官兵也記申誡處分。

延伸閱讀

節目工作人員「洩女星隱私」誘騙粉絲上床！張予曦急發聲明：已報警

活躍性生活！渣男名醫遭控「騙砲」女病患 還想跟她朋友來一下

已婚男與女同事大聊「交往前試車是騙砲？」一語成讖 男回歸家庭！她判賠30萬