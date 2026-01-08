海軍上校艦長酒後拉女少尉開房想硬上未遂 判刑4年半定讞

〔記者張文川／台北報導〕海軍168艦隊鳳陽艦時任上校艦長呂榮華，於2019年漢光演習前夕，與艦上軍士官至KTV歡唱飲酒後，以酒醉休息為由，將一名少尉女軍官帶到飯店開房間，趴在她身上親舔胸部及下體企圖硬上，女軍官哀求他戴保險套以免懷孕藉以拖延時間，終逃離魔爪；案發後軍方將呂撤職並移送法辦，最高法院維持歷審判決，依強制性交未遂罪將呂男判處4年6月有期徒刑定讞。

鳳陽艦是我國海軍168艦隊駐於東部海域反潛主力之一的濟陽級飛彈巡防艦，駐紮於基隆港。判決指出，時任艦長呂榮華與艦上軍官等9人，2019年5月22日操練後，晚間至基隆市信一路一家KTV飲酒歡唱，眾人在包廂內喝高粱，歡唱到隔天凌晨，眾人欲返回艦上，呂以帶酒醉的女軍官去休息為由，獨自帶她到附近的飯店開房間。

呂將女軍官帶進房間後，隨即把自己衣服脫光，她見狀連忙躲進浴廁內並反鎖房門，傳訊息向陳姓輔導長求救，等待對方前來期間，她鼓起勇氣決定打開浴室門欲直接往外衝，但被全裸的艦長一把抓住，壓制在床上。

呂男跨坐在她身上，強脫其長褲、內褲，將她內衣褪至肩膀強行接吻，還舔她的胸部、下體試圖硬上，她不斷哀求「沒有戴保險套、會懷孕」，並以手擋住胸部與私密處。

輔導長趕往飯店，但見女軍官遲未走出房門，於是請飯店櫃檯打電話至房間，她趁機接起電話，穿上衣服逃離房間，呂男才未能得逞，艦長和輔導長返艦後都裝作沒事。

沒想到艦長隔天在艦上的電工間又出手非禮她胸臀，她向輔導長傾訴險遭艦長侵犯的過程，之後她再正式向艦隊申訴，軍方調查屬實後，決議將呂撤職並強制退伍，移送基隆地檢署法辦。

一審基隆地院認定，呂男身為海軍艦長，也是被害人的直屬長官，卻利用女方酒醉之際意圖強制性交，嚴重侵害性自主權，依強制性交未遂罪將呂男判處4年6月有期徒刑；高等法院、最高法院皆駁回呂男上訴，全案定讞，呂艦長確定必須入獄。

此外，陳姓中校輔導長也遭行政懲處丟頭路，他在過程中一再勸說女軍官大事化小，稱艦長家有妻小，提議她可向艦長索賠19萬元作為彌補，並允諾艦長未來打考績時會給她鼓勵，若她非申訴不可，就提電工間的事就好，不要提飯店的事，否則同桌軍士官都會有事，被害人不從，憤而向艦隊申訴整個過程。

吃案的陳姓輔導長最終也被軍方依「怠忽職責」記2大過勒令退伍，陳打行政訴訟抗罰，主張他當時是在向雙方查證、居中協調，既有關懷女軍官，也要降低對部隊的傷害，絕無怠忽職責，但法官不採信，認定他未協助被害人，也未向上級回報，失職明確，判他敗訴。

