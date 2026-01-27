海軍中將陳道輝將升任副參謀總長 號稱「零負評」將領

原任國防部參謀本部海軍中將副參謀總長因蔣正國去年12月1日升任海軍司令後，遺缺迄今尚未有人接任，日前軍方消息傳出，國防部已報請高層由海軍教準部指揮官陳道輝中將調任參謀本部副參謀總長一職。

海軍也規劃，陳道輝遺缺將由海軍艦指部副指揮官許志中少將調任並晉升中將。海發中心主任顧志中少將則調任海軍艦指部副指揮官。海軍海發中心副主任盧建仲上校則升任海軍海發中心主任一職，並晉升少將。

陳道輝是海軍官校79年班畢業、國防大學戰爭學院97年班畢業，在軍中表現相當優異，胞兄陳道興也是海軍少將，兄弟兩人皆為海軍將領，成為一段佳話。

但在2020年4月，海軍敦睦遠航艦隊遭新冠肺炎攻陷，時任109敦睦支隊長陳道輝少將成代罪羔羊，遭綠委痛批並被國防部長嚴德發開鍘調職，陳道輝當時哽咽自清用生命保證絕無隱瞞疫情，寧死在海上也不會危害國人，甚至自身確診接受隔離時，仍透過Line群組向官兵打氣，並親自寫給海軍官兵一封信，「以你們為榮」5字更讓弟兄們看得是忍不住掉淚。最後仍遭國防部「調職」。

由於陳道輝本職學能相當優異，在海軍有「零負評」的稱號。因此國防部2023年7月1日將其晉升為中將，在專業上絕對是適合人選。

由於海軍司令部副參謀長賀紘璇少將與督察長張獻瑞少將都將在2月1日退伍，因此牽動後續職務。

據了解，海軍司令部副參謀長一職，將由戰訓處處長原聖華少將接任。168艦隊艦隊長姚樂輝少將調任戰訓處長；國防部戰規司戰研處處長劉文靖少將則調任168艦隊長。

海軍司令部督察長一職，將由151艦隊長魏義文少將調任；151艦隊長由海軍司令部人軍處長王俊山接任；人軍處長由海軍131艦隊長劉勝山少將接任；131艦隊長一職則由聯演中心主任王國民少將調任。

