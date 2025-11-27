海軍人事異動！唐華任國防大學校長 蔣正國任海軍司令

有軍方人士日前透露，現任海軍司令唐華上將已任職兩年半，近期可能進行異動的機率升高，外界傳言，接任人選可能在副參謀總長蔣正國中將與中科院長李世強中將兩人之間出現。而在今（27）日國防部宣布，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

國防部今天（27）日發布新聞稿說明，奉總統核定，國軍上將階職務調整如次：一、國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

二、參謀本部副總長蔣正國中將係海軍官校77年班、戰院95年班，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。三、前述調任案，均以114年12月1日生效。

