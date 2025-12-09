海軍公開徵求攻擊無人艇 總量上看1500艘 陸軍、海巡也想要

圖為今年8月在恆春半島東岸接受作戰測評的中科院「快奇」無人艇。(本報資料照，記者蔡宗憲攝)

〔記者陳治程／台北報導〕海軍司令部昨(8)日在網上公開徵求「攻擊無人艇」等4項裝備，恰逢行政院日前通過高達1.25兆軍購特別預算後，此舉也是國軍強化不對稱戰力的關鍵一步；而在此前，軍方內部計畫以新特別預算大買無人艇的消息已流傳多時，惟數量、採購單位未定，不只有望上看1500艘，也不將只有國軍下訂，就連海巡也可望「跟單」團購。

隨著烏克蘭運用無人艇在黑海創下重挫俄軍黑海艦隊的實績後，這樣的奇襲戰術便獲得全球注目，而我國則由中科院領頭、以「快奇」專案主導研發攻擊無人艇，並在今(2025)年8月通過作戰測評，獲得軍種點頭採購；當時便有內部消息傳出，海軍、海軍陸戰隊及陸軍特指部都對「快奇」有需求，總數來到1320艘，預劃由海軍統籌建案。

時間來到今年10月，當時明(2026)年度國防預算已送交立法院，雖未見能見度大增的快奇艇編入公開預算，但卻傳出軍用無人艇經費，有望納入新一輪特別預算；而主管海巡署的海委會在最新的《2025國家海洋政策白皮書》中，也提及規劃運用加強無人載具、並收錄快奇艇照片作為示意，暗示未來在海域偵巡、海洋研究等任務需要，使整體需求有望上修至1500艘。

總統府上(11)月底公布為期8年的、總金額達1.25兆台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算」，就廣納防空、反彈道及反裝甲飛彈，精準火砲，遠程精準打擊飛彈，無人載具及其反制系統、AI輔助及C5ISR系統等7大類武器裝備；其中的強化作戰持續量能裝備，則納有監偵無人機、攻擊無人機／艇和機動阻絕器材，藉此提升作戰韌性。

而傳出將統籌國軍無人艇採購的海軍司令部，昨天便上網公開徵求「攻擊無人艇」等4項裝備，主要要求在徵求裝備能在24浬環境外運作、通聯交換情資，具備蜂群作戰能力，且要能抗電子訊號干擾，以建構共同作戰圖像，提升決策效率。

