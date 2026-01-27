海軍及陸戰隊役男入營報到 臺東軍人服務站叮嚀祝福

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府今(27)日於火車站歡送海軍艦艇兵第82梯次、海軍陸戰隊第119梯次(4個月)及第831梯次(1年期)軍事訓練役男入營，報到現場由縣府兵役科人員為役男量測額溫，並填寫入營相關資料。

臺東縣軍人服務站站長曾仁政一早前往車站，向即將赴高雄左營及屏東龍泉營區入伍的役男，發放每人一張軍友服務卡，同時介紹軍人服務站服務項目，宣導服役期間注意事項及權益，叮嚀入營之後應立即將部隊單位及幹部聯繫電話告知家屬報平安，以利家屬與部隊雙向聯繫，防止遭詐騙情事發生。

廣告 廣告

曾仁政除提醒役男們需遵守部隊相關管教規定外，近來天氣早晚偏涼，日夜溫差大，一定要注意自身保暖措施，也叮囑要做好個人防疫工作，勤洗手，注意身體保健；此外，在訓練時如遇身體不適，要立即向幹部反應，遇有任何疑難問題，可隨時向軍人服務站反映尋求協助，臨行前祝福平安結訓返鄉。

陸軍臺東地區指揮部也利用此時機宣導國軍福利與現行制度，貼心發送飲料，鼓勵役男們加入國軍行列，勇於接受考驗，成為保家衛國的英勇國軍，開創美好人生。（照片記者朱達志翻攝）