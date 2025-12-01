海軍司令唐華因海鯤號被拔官？顧立雄否認：是轉任國防大學校長借用才幹

記者詹宜庭／台北報導

國造「海鯤號」原訂11月底交艦，但卻未如期交艦，海軍司令唐華被調任國防大學校長，外界質疑是因海鯤號有關才被拔關。對此，國防部長顧立雄今（1日）表示，唐華就是轉任國防大學校長，並沒有「被拔掉」這樣的說法，所有的人事異動，都是由總統賴清德身為三軍統帥所做的決定，他也跟賴清德來進行討論，唐華調任國防大學校長，也是要借用唐的專業才幹，繼續在完成國防改革教育的任務，整個作戰需求還是針對敵情威脅。

至於海鯤號第5次浮航測試時，傳出不僅「水密門」並未完成全系統整合測試，錨機還故障，前5次出海都沒有船錨。顧立雄則說，就專家的意見顯示， 不管在國外技協或國內相關海軍專業，船錨在一般潛航並沒有使用，但我方有設計多種備援手段，不管是在浮航或潛航，多種備援手段都會確保相關安全，安全還是列為首要考量。

