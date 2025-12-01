海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞] 國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍司令唐華將調任國防大學校長，海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。國防部長顧立雄今（1）日受訪否認，唐華是遭拔官。
顧立雄說，唐華就是轉任國防大學校長，並沒有「被拔掉」這樣的說法，所有的人事異動，都是由總統賴清德身為三軍統帥所做的決定，他也跟賴清德來進行討論，唐華調任國防大學校長，也是要借用唐的專業才幹，繼續在完成國防改革教育的任務，整個作戰需求還是針對敵情威脅。
談到未來的軍購，顧立雄說，國防部在擬定所需的軍購、委製或商購項目時，主要的依據是未來的作戰需求以及科技發展的趨勢，一切都是基於專業評估和未來戰場環境的考量，例如「台灣之盾」的，國軍一直以來都持續在提升整體防空系統的能力。現階段，國軍的目標是要進一步建構更高效能的防空體系，具體作為包括：增加重層攔截網，透過AI的輔助有效整合相關的感知系統，藉此全面提高攔截力。
他進一步說明，所有有助於達成這個整體防空目標的能力，特別是相關的指管決策系統，只要能滿足國防部要求的各項事宜，都將是國軍未來籌購的潛在項目，以確保防空力量的完整性與先進性。
至於國軍「新制戰鬥加給」是否擴大適用對象，顧立雄回應，相關的加給調整都是國防部整體規劃項目的一部分，主要會考量每一個任務的性質、繁重的程度、艱難性以及專業性等等因素。國防部將綜合評估，確保戰鬥加給制度能更公平地反映第一線官兵的實際付出與任務壓力。
