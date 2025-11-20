海軍大武艦內裝首度公開！ 潛水鐘、減壓艙俱全還藏無人載具

〔記者方瑋立／台北報導〕海軍以「安海計畫」為代號打造的新型救難艦「大武軍艦」，22日即將在高雄新濱營區開放活動期間，首次向全體國人公開亮相；媒體今(20)日受邀參訪開箱，發現大武艦上潛水鐘、減壓艙已一應俱全，不必再耗費48小時裝卸，且官兵透露艦上已配有水下遙控無人載具(ROV)，大幅增加水下救援等任務效能。

海軍大武號救難艦公開亮相。(記者廖振輝攝)

海軍在今年唯一的營區開放活動，除了靜態陳展體驗及動態表演，也首次開放民眾登上最新型救難艦「大武艦」參訪。海軍192艦隊大武軍艦中校艦長陳建宏受訪表示，誠摯邀請國人登艦參觀，實地瞭解大武軍艦。

陳建宏表示，大武軍艦是我國首艘國造新型救難艦，具備優異的艦船操縱與拖帶能力，並配備水下無人載具、潛水鐘及減壓艙等先進設備，可有效執行搜救與支援任務。

記者實際走訪開放參觀路線，首先看見此艦左右各一的伸縮摺臂式吊桿機，長可達3至12公尺，負重則有3至7噸，採獨立電動液壓驅動，設有本地及遙控操作，可吊卸一般貨物及潛水器瓶等物資。

大武號救難艦的潛水鐘。(記者廖振輝攝)

大武艦救援「主力」則是艦上的主拖纜機，具100噸拉力，包含上下兩個鼓輪，上方為5吋拖帶纜繩，下方為2.5吋拖帶鋼纜。官兵說明，以往舊型救難艦的拖帶能力僅有3至4萬噸，而大武艦最大具備拖帶10萬噸船艦能力。

據了解，目前大武艦也已常態配有潛水鐘、減壓艙等潛水員必備設施，不必再動輒耗費48小時安裝、焊接、檢測，艦上也常駐水下作業大隊出身的人員，負責這些裝備的維保，大幅提升任務需求派遣水下大隊隨艦出航的效率。

大武艦駕駛艙採360度環艙設計，配置IBS整合式艦橋系統，提供船位資訊、導航及戰術支援等功能。而此型船艦的特點之一，就是可以透過艏艉俥推進器及伸縮式全向推進器，達到360度靈活、精準移動，以執行潛水及水下無人載具救援任務。

值得注意的是，官兵證實艦上已配有水下遙控無人載具(ROV)，與其他潛水設備配合，可大幅提高水下救援等任務效率。本次ROV雖未開放參觀，但本報今年9月曾報導，根據國防部決標公告顯示，海軍保修指揮部曾斥資2千萬元向民間廠商採購「水下無人載具」，海軍當時要求的規格，需具備機械手臂、攝影系統、導航系統、水雷處理模組等裝備，最後由永亮股份有限公司得標。

而根據永亮公司官網型錄，可見數款水下作業無人載具，其中一款名為「Defender」的ROV，可潛至300公尺深水域，有7個推進器，具備互換的模組化組件。

