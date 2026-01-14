海軍失聯後「漂屍港邊」 最後通話曝...父母悲痛認屍

海軍現役軍人漂屍港邊。（圖／翻攝畫面）





高雄市梓官區昨（13）日下午於蚵仔寮漁港發現浮屍，海巡人員獲報後將其打撈上岸，初步排除外力介入，今（14）日死者身分確認，為海軍現役軍人，據悉他的父母在昨日下午通報警方協尋，幾個小時後兒子就成了冰冷遺體，悲痛不已。

據《ETtoday新聞雲》報導，死者身分是現役海軍軍人，昨日下午1時許，其父母赴派出所通報協尋，當時警方透過電話聯繫上人，但對方不想透露行蹤，幾個小時後便接獲報案，指梓官區通安路通港巷港內有浮屍，經打撈上岸，於當天晚間確認死者身分為該名海軍，父母接獲通報後前往認屍，十分悲痛。

海巡人員昨日接獲浮屍報案後，於下午3時20分轉報岡山分局，現場位於梓官區通安路通港巷港內，經海巡打撈上岸後，初判死者為男性，額頭有輕微擦傷，推測是落水時遭海浪拍打撞到岸邊礁石所致，初步排除外力介入。全案已報請檢方相驗釐清死因，詳細落水原因仍待調查。

