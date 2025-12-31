海軍女兵「退伍後下海拍片」 3年後破產無家可歸：多數人拍片1年只賺31萬

一名曾在美國海軍服役、退伍後轉行進入成人影像產業的女子，近日揭露OnlyFans及色情產業不為人知的一面。圖／翻攝自X、IG

一名曾在美國海軍服役、退伍後轉行進入成人影像產業的女子，近日揭露OnlyFans及色情產業不為人知的一面，直言該平台並非外界想像中的「快速致富管道」，反而讓她陷入經濟困境，甚至一度無家可歸。

根據《太陽報》報導，現年46歲的艾丁生．詹姆斯（Addyson James）是美國佛蒙特州人，1998年加入美國海軍，並於2003年退伍，曾在阿富汗戰爭期間服役，擔任飛機後勤專家，長期駐紮於印度洋上的美英聯合軍事基地迪戈加西亞島。

回憶軍旅生涯時，James提到自己曾參與為轟炸機裝載炸彈的任務，這些炸彈隨後被投向阿富汗，「我們知道任務的重要性，也知道這些行動對整個戰爭至關重要。」退伍後，詹姆斯投入皮膚護理與美容產業，並經營相關工作多年。然而三年前在求職受挫的情況下，她接受邀請進入色情影像產業，同時經營OnlyFans帳號，希望能改善經濟狀況。

詹姆斯近日接受訪問時指出，外界普遍誤以為OnlyFans創作者收入豐厚，但實際情況截然不同，「真正能賺到很多錢的只有大約1%，大多數拍色情片的人一年收入甚至不到1萬美元（約新台幣31萬元）。」

詹姆斯透露，自己雖然單場拍攝片酬最高可達1200美元（約新台幣3.7萬元），但工作機會極不穩定。今年春季拍攝量尚可，每月約有五到七場工作，但進入夏季後卻急遽下滑，長達兩個多月沒有任何拍攝機會，導致收入中斷、生活陷入困境。詹姆斯表示，因無力負擔房租，她已經無家可歸四個月，只能暫時借住朋友家中。

為了維持基本生活，詹姆斯目前搬到拉斯維加斯郊外的合法妓院「謝裡牧場」（Sheri’s Ranch），一邊工作、一邊尋找長期居所。她坦言，選擇前往合法妓院並非原本規劃，而是出於現實考量，「我需要收入，也需要一個能住的地方，這是目前我能想到最可行的選擇。」



