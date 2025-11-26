海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙

記者簡榮良／高雄報導

上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。

28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。（示意圖／資料照）

25日上午9時許警方接獲報案，指出在海功路大樓疑似高樓墜落案件，警消人員趕抵現場後，發現28歲女子倒臥於1樓草地，已無生命跡象，隨即送醫救治，仍於11時20分不治；初步發現住家等處所無打鬥痕跡、無外力介入，門窗也未無遭破壞，詳細事發原因，警方將進一步調查釐清，並報請檢方相驗。

對此，海軍陸戰隊指揮部證實，所屬士官於營外休假期間墜樓，經送醫急救後不治，並由檢方完成相驗，初步排除外力介入，全案配合調查中。軍方對於不幸事件深表哀悼，已派高階幹部陪伴慰撫家屬，並全力協助處理後事。

海軍陸戰隊指揮部證實，，初步排除外力介入，全案配合調查中。（圖／翻攝自google街景畫面）

死者母親接獲軍方通知，趕到醫院卻來不及看女兒最後一面，崩潰痛哭；據悉，死者生前獨力撫養小孩，突如其來的噩耗，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。

