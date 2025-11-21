海軍女軍官驚覺「晉任俸點沒有增加」！她喊直接影響薪水、月退俸

一名在網路平台Threads上自稱「高不可潘女士」的海軍女軍官，近日發文爆料稱，她發現自今年11月起，國軍晉任俸點不增加，起因是國防部10月的一道人事命令行政解釋。

國防部。（圖／中天新聞）

「高不可潘女士」Threads於20日發文：「11月份以後晉任的官兵請注意！！我看到最新的晉任命令後，整個頭皮發麻～～～如果你今年11月有晉任，請你『回去看你的晉任命令』，看看你的俸點是不是沒有增加？答案是：晉任後俸點沒有增加！晉任後俸點沒有增加！晉任後俸點沒有增加！」

廣告 廣告

發文稱：「哇靠，怎麼會這樣？什麼時候變成這樣的？你們知道這代表什麼嗎？國防部下了一道人事命令，114年10月23日國資人力字第11402447481號令，我敢說，10 個官兵有 11 個看不懂那硬生生、文縐縐又落落長的公文到底在說什麼東東？但它對晉支換敘的解釋，已經直接影響到你的薪水、甚至是你未來的月退俸！」

女軍官發文。（圖／翻攝 「高不可潘女士」 Threads）

「高不可潘女士」21日再發文說明：「起因：國防部內部（採購室）發現～有兩個單位依照不同法規算出的俸級不太一樣：採購室按《軍人待遇條例》去算，財務組按《任官條例施行細則》去算。結果發現：同一個人、同一次升階，兩邊的換敘級數竟然不同。為避免標準不一，採購室才去問資源司：『那到底應該要依照哪一個法規？』資源司這樣回覆：雖然兩個法規的用詞不太一樣，但它們的精神其實相同，都是要確保升階後的待遇『不能比原本更低』。因此，統一解釋成：升階後的俸級，一律按照『原支俸點』去換敘附表。也就是說：重新用『原俸點』去對照一次表格，看落在哪一級，所以，升階後不一定會跳俸點。這個統一標準實施後，有些人發現今年11月晉任，俸點沒有往上調，至此問題產生了。整件事情的重點就是：晉任換敘的方式變了！！晉任時，一律用『原支俸點』去比照換敘附表，取得晉任後的級數。」

女軍官發文。（圖／翻攝 「高不可潘女士」 Threads）

她在發文下方留言進一步指：「這次全軍統一換敘作業方式，有一個很重要的重點：制度的計算方式統一了，但法規本身沒有改，附表內容也沒有修正。《軍人待遇條例》沒改，《任官條例施行細則》沒改，附表的級距也完全沒動，也沒有任何新版本公告，這次的變動不是修法，而是『解釋被統一』的效應。因此，大家看到的結果就是：晉任為什麼俸點沒有增加？本俸也沒有增加？那我退伍後級數還倒扣？月退俸變少了？」

《中天新聞網》針對此事詢問國防部，發言人室新聞官表示，今晚暫不會有回應。

延伸閱讀

國防部證實！24架解放軍機出海聯合戰備警巡 16架越台海中線

國軍將領大幅異動 傳劉任遠接副部長、黃志偉接空軍司令

年輕人準備上戰場？賴政府竟花4279萬「印書錢」網驚見背後陰謀