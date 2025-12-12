海軍左支部「支部日」活動 凝聚單位認同感

記者李承勳／綜合報導

海軍左營後勤支援指揮部昨日舉辦「支部日」活動，以美食市集為概念發想，邀請多家知名餐飲業者，不僅讓官兵認識道地美食文化，滿足味蕾的同時，亦有助舒緩工作壓力，凝聚單位向心與認同，進而蓄積精力再投入各項後勤修護工作。

政戰主任李上校表示，左支部前身由原「海軍第1造船廠」與「海軍第4造船廠」併編而成，故於每月14日前後，於不影響本務工作之時辦理「支部日」活動，以貼近官兵生活經驗的方式，引發所屬共鳴，期銘記單位修補合一之精神，亦傳承支援艦隊、廠艦合作的重要使命，達成深化後勤修護能量的目標。

海軍左營後勤支援指揮部舉辦「支部日」活動，凝聚單位向心與認同。（海軍左支部提供）