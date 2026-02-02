海軍強化國艦國造 將籌獲「潛艦救難艦」等6型艦艇
國造潛艦海鯤號上月底執行淺水潛航測試，均順利完成預設目標，後續將依程序書，循序執行各表定項目，以驗證全艦功能、性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。國防部為強化國艦國造戰力，近日公布列管軍品清單，除規畫在民國116年至122年間打造1艘潛艦救難艦外，也將籌獲玉山艦、磐石艦、輕型巡防艦防空及反潛型、救難艦共6型艦艇的後續艦。
國防部近日公布「民國114年度下半年列管軍品清單」，值得注意的是，為強化潛艦救難能量，海軍規畫在116年至122年間、斥資約新台幣132億元，籌獲1艘潛艦救難艦（不含戰鬥系統），長度112公尺、寬20公尺、吃水約5.2公尺。
在其他造艦規畫部分，還包括在117年至123年間再產製一艘玉山軍艦後續艦（兩棲船塢運輸艦），預算約134億元，長度153公尺、寬23公尺、吃水約5.8公尺，可運載武裝作戰人員、軍事裝備、醫療裝備及具備人道救援能力。
另外，還有油彈補給艦磐石艦後續艦（116年至121年、1艘，金額172億元）、輕型巡防艦反潛型後續艦（117年至129年、5艘，1250億元）、輕型巡防艦防空型後續艦（117年至129年、5艘，1250億元）、救難艦後續艦（116年至123年、2艘，218億元）。
其他人也在看
川普擺戰艦逼上談判桌！伊朗稱架構有進展
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）為逼伊朗重回核計畫談判桌，向德黑蘭發出警告。伊朗最高國家安全會議秘書表示伊朗與美國之間的談判架構正取得進展；不過，伊朗軍方高層同時也向華...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4則留言
義務役步兵營今年進訓「聯勇」 守備與主戰部隊戰力整合里程碑
行政院最新施政報告出爐，今年起一年期義務役將編成建制「步兵營」，並首度規劃配合志願役為主的聯兵旅，進訓稱為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考，象徵著讓一年期義務役所組成的守備部隊，與志願役組成的主戰部隊跨入「戰力整合」的里程碑。前總統蔡英文2022年底宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，將義務役期自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
務役編成步兵營投入聯勇 王定宇：後備戰力邁入實戰化里程碑
即時中心／張英傑、魏熙芸報導根據最新行政院施政報告，今年起1年期義務役將編成建制「步兵營」，首度規劃配合志願役為主的「聯兵旅」，進訓名為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考。對此，民進黨立委王定宇今（1）日指出，這對台灣防衛戰力提升是里程碑；他不忘向藍白陣營喊話，不管是年度國防預算，或者是國防特別預算特別條例，都能盡快交付審查，讓國軍得到充分必要支援。王定宇：面對中國威脅 恢復一年義務役、採美式訓練強化台灣嚇阻力首先，王定宇說，當我們面對中國對台威脅日益加劇，不管是灰色地帶或對台灣內部滲透、外部武力威脅，台灣提升自我防衛力量，是非常重要的嚇阻因素，再加上外部盟友之間的重要安全網絡，這是構成關鍵和平的重要因素；當蔡英文總統把義務役役男的役期恢復成1年期，我們就把義務役原來只訓練4個月，可以說是戰力非常匱乏，把它變成是新兵訓練8週，下到各專長部隊時，還有專精訓練。接著，王定宇指出，義務役男是以守備為主，通常是以作戰區所駐的區域，編成守備部隊，在實戰化的訓練，不管是刺針飛彈、反坦克飛彈、步槍等等，各種裝備實際的操練，有別於過去舊式訓練，採取美式新訓練 ，高度實彈化，射擊量以及各裝備真實的使用，讓役男戰力訓練，更加精實提升。 王定宇：義務役編成步兵營投入聯勇實測 後備戰力邁入實戰化新里程碑同時，王定宇說，歷經這1、2年的訓練整合，今天開始會把義務役男編成步兵營，這步兵營跟我們志願役主戰部隊來編成聯兵部隊，進入聯勇的實測，這是一個守備戰力跟主戰戰力非常重要的整合，今年開始，整合找出問題，進行修整，代表台灣在義務役男守備部隊訓練 以及相關的整合戰力來到新的里程碑；接下來不管是新式裝備，或跟友盟之間的聯合操演訓練，會逐步推演。王定宇表示，除了現役部隊提高戰力之外，對於未來役男退伍以後，會有別4個月役期役男，1年期役男經過完整的訓練，參加不管是聯勇，甚至漢光演習，1年期的役男，可以成為合格有素的作戰兵員，對於未來後備動員，後備戰力縱深，不僅是有200萬的後備兵力，這批作戰兵力是經過妥善訓練，熟悉新式裝備戰術，跟志願役組成的主戰部隊，有合作經驗、默契，對台灣防衛戰力提升，是里程碑，也是重要提升。王定宇籲藍白陣營：把國防預算送進立院討論，國安沒有黨派之分不僅如此，王定宇說，在今年的各項演習，會密切注意整合訓練的成效，以及是否需要改進，更重要的是，國防預算資源必須到位，一個部隊如果預算資源不足，裝備無法提升現代化，對作戰兵源來講，也失去一層保障。 最後，王定宇跟在野黨派喊話，希望立法院不管是年度國防預算，或者是國防特別預算特別條例，盡快交付審查，實質來討論國家的國防需要；在野黨如果認為不必要的，透過審查的過程，要刪要減要凍，都可以討論；把國防預算阻擋在討論、阻擋在立法院的門外，會對國防造成不可逆的傷害，國家安全沒有黨派之分，在野的藍白政黨能夠思考，對台灣人民安全要負起責任，能夠把相關的預算法案，送進相關的委員會討論，實質討論後，讓國軍得到充分必要支援。原文出處：快新聞／義務役編成步兵營投入聯勇 王定宇：後備戰力邁入實戰化里程碑 更多民視新聞報導張又俠落馬、共軍大整肅！經濟學人示警：台海危險了黃國昌今昔政治立場大轉變 汪浩感嘆「1件事」藍白擱審總預算強闖爭議法案 綠營批"背棄選民"民視影音 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...FTNN新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 6則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 28則留言
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 38則留言
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11則留言
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 13則留言
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。民視 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 61則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 16則留言
見「西瓜海上漂」千萬不能撿 知情人揭背後原因有洋蔥：該回家了
近日一張「西瓜在海面上漂流」的畫面在社群平台引發廣泛討論。照片中可見一顆未切開的西瓜，隨著水流在清澈海域中載浮載沉，發文者特別提醒民眾，若於特定時間與地點發現西瓜，切勿撿拾，引起網友高度關注與揣測。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 14則留言
免費用戶再挨一刀？YouTube「1功能」正式封鎖
YouTube再次限制免費使用範圍，近日有大量YouTube使用者在Reddit、X等社群平台反映，原本透過Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等瀏覽器仍可在背景播放YouTube的方式突然失效，只要縮小畫面或鎖定螢幕，音訊就會立刻中斷，系統也會短暫顯示「Media Ongoing Activity」通知，隨後整個播放控制並消失。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言