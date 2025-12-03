海軍恐被中國超越! 美航母老舊 專家呼籲加速F/A-XX六代機生產列裝

波音公司的 F/A-XX 設計概念圖。 圖：翻攝自 X《Heatloss》

[Newtalk新聞] 美國軍事網站《Breaking Defense》近期一篇署名列星頓研究院（Lexington Institute）蕾貝卡．格蘭特（Rebecca Grant）的投書表示，美國應盡快為海軍列裝新式第六代戰機 F/A-XX，否則將有被中國超越的風險。

文內提到，儘管美國航空母艦在中東空襲中取得了顯著成果，但它們近期的成功，掩蓋了一個只會愈發嚴重的問題——型號老舊。文中指稱五角大廈不斷推遲 F/A-XX 的研發，白宮甚至表示美國的航空工業，無法同時生產空軍 F-47 和海軍新型匿蹤戰機。

廣告 廣告

先前被稱為是「下一代制空計畫（NGAD）」的 F-47 戰機。 圖：擷取自美國空軍官網

該文章強調，海軍航母航空聯隊為了對抗中國，需要一架兼具生存能力與航程的攻擊機。基於中國的軍事發展路線，美國海軍相信未來除最重要的新式攻擊機還需配備射程更遠的飛彈、隱形加油機等，如今 SM-6 長程飛彈、MQ-25「刺鰩」（Stingray）無人機皆已列裝，但應作為戰略核心的攻擊機卻遲遲不見蹤影。

MQ-25「刺鰩」無人機（左）正在為戰機進行空中加油。圖：翻攝自 X《CNN》

F/A-XX原型機、供應商與生產線已準備好，文內呼籲現在應決定進入下一階段的工程與製造設計，並邁向低速初期生產與正式首飛，有望於 2028 至 2029 年完成。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

挨批對高市「背後放冷槍」! 石破茂稱無懼指責 還舉二戰「這例子」……

依《中日聯合聲明》理解並尊重中方主張! 高市早苗國會重申對台立場未變