海軍承德艦爆職場霸凌 徐巧芯：士兵集體陳情還PO網

國民黨立委徐巧芯。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委徐巧芯今（30日）指出，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體陳情，且透過臉書的「靠北海軍」粉專上傳多張陳情書，指控上校艦長林美菁、中校副艦長石明軒、中校輔導長林國誠3人職場霸凌，也以雙重標準對待下屬。

徐巧芯表示，有艦上官兵指控石明軒對下屬辱罵、爆粗口，回報後卻得不到合理回覆，艦長、輔導長事後還將辱罵行為合理化，解釋為「緊急情況下的口頭禪」，石明軒事後拒絕道歉，導致當事人身心受創。

徐巧芯再指出，艦上有軍官、士兵先後被查獲「攜帶酒精性飲品」上船，卻「同過不同罰」，經艦上3位長官介入處置，做出完全不同處分。 根據投訴人表示，今年8月，黃姓輪機官帶酒上船被查獲，經3位長官介入處置後，將原始違規事實修改為「屢次於派工期間於寢室睡覺且內務不整」，僅記申誡乙次，明顯避重就輕，掩蓋其違規事實；不過，9月時，也有上兵攜帶酒精飲料被查獲，卻立即以「陸海空軍懲罰法」及相關規範記申誡兩次，軍官、士兵的懲處形成強烈落差，很明顯懲處不公，包庇軍官違規。

徐巧芯也指，林姓艦長在「榮團會」中，除指艦上官兵遇上問題，應該循正常管道申訴，不應將問題直接PO上網，讓外界看笑話，針對「輕罰黃姓軍官」一事也是避重就輕，沒解釋真實原因，多次為黃員開脫。

徐巧芯表示，承德艦上3位長官應對下屬涉職場霸凌、官士兵懲處不公的問題，除了官官相護外，面對投訴，更想息事寧人，她想請問，如果基層士兵循正常管道投訴有效有用的話，那還需要把陳情書、艦上發生的事情PO上網，尋求協助？ 正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？

