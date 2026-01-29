海軍擊殺鏈發威 無人機「海域覺知」快艇、海鋒大隊聯合火力打擊共軍
海軍今天（1/29）在高雄左營舉行春節加強戰備操演，展現以監偵型無人機結合情資的「海域覺知」，並且依擊殺鏈程序，從應對灰色地帶襲擾開始，展開一系列近岸防域作戰協力濱海打擊」。海軍出動M109快艇、光華六號飛彈快艇、雄二、雄三飛彈及攻擊型無人機，還有狙擊手長程狙殺共軍指揮官等戰力展現，構成擊殺練，還包括首度公開的「勁蜂1型」攻擊無人機與垂直起降陸用監偵無人機等，實施聯合火力打擊，展現重層反登陸戰力，達成近岸防禦作戰目標。
為使國人了解國軍春節期間加強戰備情形，國防部舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今（29）日最後一天行程輪到海軍壓軸登場，由海軍陸戰隊擔綱操演近岸防禦作戰。
海軍今天的春節加強戰備操演，以左營基地的桃子園海灘為場景，「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，針對敵兩棲進犯威脅，運用兩型的監偵型無人機，包括商規軍用、垂直起降型的陸用型無人機，以強化海域與戰場覺知。
操演一開始首先展開「海域及戰場覺知」課目，模擬國軍防衛作戰時期的備戰部署階段。根據LSG情資顯示，發現不明的機船在我方海域來回徘徊，即通知海軍近岸特戰部隊放飛監偵型無人機實施偵搜。並於確認目標之後，由近岸特戰部隊運用 M109 特種作戰突擊艇前去盤查攔截，並實施驅離。
操演第二課目為「聯合情監偵及濱海打擊」，模擬海軍在防衛作戰時期的聯合反登陸及濱海打擊階段。首先由機動雷達車發現敵的登陸船團，並放飛陸用型監偵無人機前去做識別。待確認目標後，海軍即下令海鋒大隊出動雄風二型、雄風三型反艦飛彈與雷達車組等，從偽裝陣地中出現接戰，同時，光六飛彈快艇發射雄風二型反艦飛彈對敵軍實施打擊，隨後由監偵型的無人機來實施戰果評估。
這項操演接著持續實施聯合反登陸及濱海打擊，其中第三課目為「打擊敵登陸部隊」，同樣先放飛監偵型無人機前去近岸區域識別敵方並加以確認，在確認敵方目標後，隨即透過「勁蜂1型」攻擊型無人機先從岸上來發射打擊敵方登陸船隻。而在陸上放飛無人機攻擊敵方目標完畢之後，緊接著就由 M109 艇上來實施海上放飛攻擊型無人機，對近岸海上靶球目標來實施攻擊。
操演最後階段，則是精準狙擊及灘岸阻絕。此課目是模擬國軍防衛作戰時期的灘岸戰鬥階段，狙擊手以T112狙擊槍先對共軍登陸指揮官來實施狙擊射擊，操演中是以海上設置的鋼靶作為射擊的目標。海軍陸戰隊的狙擊手掩蔽在草地上，精準擊中目標。隨後，則模擬敵登陸時遭受國軍兵力重層的阻絕跟爆破，阻絕並殲滅殲來犯的共軍。
海軍強調，面對敵情威脅與國際情勢變化，海軍全體官兵將持續戮力戰備整備，凝聚全民防衛共識，確保國家整體安全。
