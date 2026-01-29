海軍攻擊無人機展現不對稱打擊 1枚翼面失效落海、補打命中

國軍春節戰備操演2026.1.29於左營舉行，海軍陸戰隊99旅發射「勁蜂1型」攻擊無人機，模擬對近岸敵軍發動精準打擊。郭宏章攝



海軍春節戰備操演，今天（1/29）在高雄左營登場，以海域及戰場覺知為主軸，海軍出動海鋒大隊雄風二型、三型反艦飛彈車組、光六飛彈快艇、陸戰隊AAV7等兵力模擬反制共軍登陸兵力，陸戰隊99旅並以「勁蜂1型」的攻擊型無人機對近岸敵軍目標發動2波精準打擊。但其中一枚攻擊型無人機卻轉彎落海，沒擊中目標，陸戰隊快艇立即補射一發，擊中海上模擬共軍目標，另一波射擊則成功命中。中科院表示，這是因為無人機的翼面控制失效，對於控制失效原因，後續將持續精進改善硬體可靠度。

廣告 廣告

海軍2026.1.29執行春節加強戰備操演，陸戰隊99旅發射勁蜂一型攻擊型無人機，命中海上目標。郭宏章攝

海軍指出，本次春節加強戰備操演，以「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，結合M109突擊艇、濱海打擊兵力及攻擊型無人機等，實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊；展現海軍多層次、多波次防衛作戰效能，以及陸戰隊宜海宜陸、迅速制敵的戰力與韌性。海軍強調，操演全程整合海上與陸岸兵力，應處灰色地帶襲擾並維護海上交通線安全

海軍2026.1.29執行春節加強戰備操演，陸戰隊99旅發射勁蜂一型攻擊型無人機，命中海上目標。郭宏章攝

海軍陸戰隊99旅發射「勁蜂1型」攻擊無人機（左）飛出發射筒瞬間畫面，國軍春節戰備操演2026.1.29於左營舉行，海軍陸戰隊首度公開以勁蜂1型攻擊型無人機模擬對近岸敵軍發動精準打擊。郭宏章攝

不過，由於今天陸戰隊由陸上發射勁蜂1型的攻擊無人機，其中第一枚並未擊中目標而落海，接著由陸戰隊快艇上補射一發，擊中海上模擬共軍目標。

海軍春節加強戰備，2026.1.29由陸戰隊99旅發射「勁蜂1型」攻擊無人機命中海上球形標靶，模擬打擊企圖登陸南部地區的共軍海上目標。郭宏章攝

對於「勁蜂1型攻擊」無人機發射後落海的狀況，中科院隨後說明指出是因無人機的翼面控制失效，轉彎後落海。對於控制失效原因，中科院強調，後續將持續精進改善硬體可靠度。

更多太報報導

快速滿血！ F-16V春節戰備 「潛力裝掛」AIM-120、AIM-9M飛彈恢復戰力

F-16V緊急起飛！ 嘉義四聯隊春節加強戰備 首度公開防寒飛行服

海馬士首度春節戰備 攻擊直升機也出動 陸軍演練「地空整體作戰」