海軍政戰主任慰訪海育、海光幼兒園 感謝教職員辛勞

記者林睿奕／綜合報導

海軍司令部政戰主任林中將日前代表司令蔣正國上將，分別前往海育及海光非營利幼兒園，向辛勞付出的教職員致上敬意與感謝，預祝全體師生春節愉快。

林主任表示，感謝教職員長期致力於培育學童，並提供安全優質學習環境，也強調每位學童都是第一線官兵守護家園最重要的動力來源，期盼透過幼兒園專業的照顧與教學，使官兵能無後顧之憂執行各項任務。

隨後，林主任與學童親切互動，並致贈應景且可愛的年節禮品，學童更紛紛展露開心的笑顏，現場氣氛溫馨，留下珍貴且美好的歡樂回憶。

海軍司令部政戰主任林中將與學童親切互動，致贈應景且可愛的年節禮品。（海軍司令部提供）