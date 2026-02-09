海軍教準部指揮官視導部隊 勉持恆本職訓練

記者林睿奕／綜合報導

海軍教育訓練暨準則發展指揮部指揮官許中將日前至陸戰隊新兵訓練中心視導，除聽取單位任務簡報外，並針對單位人才招募、教育訓練工作及平戰時任務等項實施工作指導，強調部隊訓練首重安全，期勉幹部落實官兵生活照顧，持恆本職訓練，提升部隊整體戰力。

許指揮官表示，陸戰隊新兵訓練中心是陸戰隊役男由民轉軍的起點，每位幹部都是重要且關鍵的角色，應秉持熱忱、竭盡所能、發揮所長，以耐心、關心、愛心來教導及照顧所屬。此外，人才招募為現階段的重點工作，每位同仁要發揮人人是招募員的功能，提升單位人才招募成效，使海軍整體人力成長。

最後，許指揮官肯定全體官士兵同仁的辛勞，期許單位持續發揮陸戰隊精神，完成各項上級交付之任務，並提前祝賀新春佳節愉快。

海軍教準部指揮官許中將視導陸戰隊新訓中心，勉持恆本職訓練。（海軍教準部提供）