海軍新濱營區今公開建軍成果，約5萬人湧入參觀。（圖／王烱華攝）

國軍今年唯一一場營區開放活動，今天（22日）在高雄新濱營區舉行，共有5萬多民眾湧入，除登上玉山級船塢運輸艦「玉山軍艦」及大武級救難艦「大武軍艦」參訪外，也讓民眾共同見證海軍落實「國艦國造」及「國防自主」的成果。國防部表示，明年營區開放活動將由陸軍主辦，海、空軍協辦，至於開放營區目前正由陸軍司令部規劃中。

海軍「114年國防知性之旅」今天從上午0900至1600 時，在高雄新濱營區舉辦，以「全民挺國FUN」為主題，讓入場的民眾體驗一場豐富、多元精彩的國防饗宴，因此一早即有民眾在營區外等候入場參觀，而原本狹小的營區道路也被擠得水洩不通。

廣告 廣告

此次活動包含動態表演、靜態裝備陳展、艦艇參觀與園遊會等多項內容，其中靜態裝備陳展M109 特種作戰突擊艇、AAV7 兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20 機砲及40 榴彈悍馬車、機動飛彈車及雷達車等裝備，同時展出紅雀二型、銳鳶、監偵型、陸用型及艦載型等多型現役無人機，展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。此外，艦艇參觀部分，則安排玉山軍艦及大武軍艦，讓民眾共同見證海軍落實「國艦國造」及「國防自主」的成果。

動態表演部分安排海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰隊莒拳隊帶來精彩演出，並同時邀請左營高中熱舞社共襄盛舉，讓國人感受海軍官兵多元且充滿活力的一面。同時，活動結合「知性、體驗、互動」三大元素，於現場中設置人才招募、園遊會及多項裝備體驗，讓民眾「看得到、玩得到、體驗得到」



回到原文

更多鏡報報導

獨家／台美軍演跨出一大步 海軍陸戰隊在美關島基地執行30天應援作戰移地訓練

海軍濱海作戰指揮部明年7月成軍 陸用型監偵無人機首曝光

獨家／敖以智屆齡退伍牽動海軍高階人事 吳立平將接海軍副司令