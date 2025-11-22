海軍新濱營區開放 無人機、飛彈與主力艦艇一次看
今年唯一一場的「全民國防知性之旅」今（22）日在海軍新濱營區登場，以「全民挺國FUN」為主題。自國防部改為由三軍輪流主辦後，今年輪由海軍首次承辦；然而在中共灰色衝突持續、艦隊任務調度吃緊之下，水面主戰艦艇無法出席，僅由玉山軍艦（LPD-1401）與大武軍艦（ARS-571）代表參與。活動仍安排靜態武器展示、動態演出與體驗攤位，讓民眾近距離了解海軍建軍備戰與國防自主成果。
本次活動由海軍副司令敖以智中將主持開場，海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊與莒拳隊陸續表演，展現海軍儀典與精實訓練成果。敖中將表示，本次陳展特別加入多款無人機與現役監偵系統，凸顯海軍在全域監控、海域態勢覺知上的整體能量。
活動出席人員是另一可關注的焦點，敖以智中將將於本月底屆齡退伍，現任艦指部指揮官吳立平中將可望接任副司令；現任海軍參謀長邱俊榮中將則預計遞補艦指部指揮官，但今日並未到場。今年10月升任海軍政戰主任的林傳盛中將，以及艦指部政戰主任李明倫少將、陸指部政戰主任江毓鉉少將亦共同出席。
靜態裝備展示齊聚海軍與陸戰隊多項現役與特戰武器，包括M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲、雄風飛彈機動發射車及水面雷達車等。
因應近年無人機作戰需求快速提升，海軍也展出紅雀二型、銳鳶無人機等監偵型、陸用型及艦載型現役機種，反映海軍在水面、水下與空中多領域的建軍方向。
艦艇開放方面，大武軍艦自交艦後首次在營區向民眾開放，吸引大批民眾排隊登艦。開放區域包含主拖纜機、潛水鐘、減壓艙及艦橋等。大武軍艦於112年3月27日下水，113年10月23日正式交付海軍，滿載排水量達3,250噸，具備拖帶萬噸級以上大型船隻的能力，並搭載潛水作業系統、水下無人載具（ROV）及釋放回收系統，肩負海上救難與拖帶任務，用以汰換美製老舊「大字號」救難艦與遠洋拖船。
玉山軍艦開放部分，包括塢槽、醫務所、飛行甲板（本次無反潛直升機）、海劍二型防空飛彈系統及艦橋，塢槽乾區展示AAVP7A1人員運輸車、AAVC7A1指揮車、AAVR7A1救濟車，以及搭載MK154掃雷套件的AAVP7掃雷車，泛水塢艙則配置4艘LCM機械化登陸艇此次展示其海劍二飛彈系統。值得一提的是，玉山艦右舷飛彈發射架上漆有3顆黃色星星，象徵該艦於112年3月9日通過精準飛彈驗證，展現精準打擊能力。
海軍表示，透過國防知性之旅活動，不僅能增進民眾對海軍任務的理解，也希望藉此凝聚全民防衛意志，共同守護國家安全。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
我輕巡艦CMS 330戰管系統 德海軍也採用 成F127巡防艦「大腦」
海軍現正籌獲「輕型巡防艦」原型艦，首批2艘預計2028年前交付海軍服役，而除主機、雷達等關鍵裝備外，全艦的戰管系統也在月前的台北航太國防工業展揭曉，確定採用洛馬的CMS 330；而在加、紐、智利等國後，德國也確定採購這套系統，作為其海軍新一代F127巡防艦的「大腦」。自由時報 ・ 15 小時前
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
勞動部推出外送員權益保障草案，外送員接的訂單換算後，每小時薪資不得低於245元，外送員說現在一小時送的訂單，大約200元左右，法案如果通過，多出的成本恐怕由消費者跟店家吸收，價格拉高需求減少，預估5萬名外送員失去工作，不過全國外送產業工會表示，不用過度擔心！ #外送員#權益保障草案#運費東森新聞影音 ・ 16 小時前
「李四川條款」三讀 川伯無奈：不知為何變成我的條款
立法院會21日表決三讀修正通過國民黨立委所提《地方制度法》第55條修正動議，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，讓所有直轄市不分人口數，皆可設置3位副市長，被視為「李四川條款」。對此台北市市副市長李四川今天(22日)回應，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，直轄市有3位副市長不是壞事，新北市部分人口白天還是到台北市上班，所以用戶籍人口計算其實不合理。中時新聞網 ・ 13 小時前
柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌：是同一棟但非同一空間
民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積率案，9月交保後漸趨低調，不過民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。現任黨主席黃國昌今（11/22）天澄清，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」太報 ・ 19 小時前
「濱海作戰指揮部」延後到明年7月成軍 「這3項」必須到位缺一不可
海軍規劃整併反艦飛彈丶飛彈快艇丶海洋監偵等部隊，原擬要在明年一月成立「濱海作戰指揮部」，成為全新的軍團級作戰部隊，但軍方人士今天指出，由於人員丶裝備丶訓練等三大要素都還未完全到位，「濱海作戰指揮部」目前規劃順延到明年七月再行成軍。我國反艦飛彈部隊現為「海鋒大隊」，名稱雖然稱為大隊，但數量及兵力規模持自由時報 ・ 1 天前
酸鄭麗文？ 總統「緬懷黃百韜」 數字被糾錯
77年前的今天（22），因共諜吳石等人洩密，使得黃百韜將軍在內的國軍官兵，在徐蚌會戰中遭共軍團團包圍。總統賴清德，也特別發文追思黃百韜，並重申「我們應該緬懷的是那些為國奮戰的國軍官士兵」，而不是吳石等共諜。但總統文中引用，徐蚌會戰中犧牲高達55.5萬國軍生命，也被發現「並不精確」，實際遭斃傷者為17萬人，死亡人數則是13.4萬人。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
讚蘇巧慧傳承父親認真做事風格 蕭美琴：有「衝衝衝」魄力又溫暖細心
副總統蕭美琴今（22）日赴新北市樹林濟安宮出席活動時，大讚在地立委蘇巧慧認真為地方付出，既傳承其父親、前行政院長蘇貞昌「衝衝衝」的魄力以及做事認真的風格，同時也有屬於自己的溫暖與細心，希望大家都能為蘇巧慧加油。此外，蕭美琴也提到，行政院普發現金一萬已經開始登記，提醒民眾在登記時要小心防詐，不要亂點不熟悉的網站，如果有疑慮或資訊不清楚時，一定要再次確認。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
(影) 未來海、空戰革命 ! 英、日、以導能武器突破 雷射、電磁砲改寫戰場規則
[Newtalk新聞] 在全球軍武技術迅速演進之際，英國、日本與以色列近期在雷射與電磁武器領域接連取得突破，被外界視為將重新塑造未來海戰與防空作戰模式的關鍵力量。 英國皇家海軍近日公布最新測試影片，顯示「龍火」（DragonFire）雷射武器系統成功在試驗場擊落無人機。皇家海軍並證實，該系統預計在兩年內正式部署至艦隊。英國國防產業巨頭 MBDA 亦已獲得價值 3.6 億英鎊的合約，負責為皇家海軍一線軍艦安裝龍火反無人機雷射系統。首艘搭載龍火的 45 型驅逐艦將於 2027 年服役，被視為英國在防空與導能武器領域的「重大躍進」。 與此同時，日本在電磁軌道砲技術上也傳出突破。《軍事觀察》9 月 12 日報導，日本已在測試艦「飛鳥號」完成所有電磁砲實彈射擊測試，並成功命中目標。日本防衛省指出，新一代艦載電磁砲採用更新材料與發射方式，透過縮小口徑至 40 毫米有效減少槍管磨損，同時保持約 6.5 馬赫的初速，速度遠超現代戰車炮，被視為未來海戰的潛在「規則改寫者」。日本除計畫將該武器部署於艦艇，也不排除開發陸基版本。隨著新政府上台並持續強調「台灣有事即日本有事」，日本武力強化的強硬姿態已引發北京新頭殼 ・ 13 小時前
中美海上軍事安全磋商 中共海軍：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權
中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤日前在美國夏威夷舉行，中共海軍今天（22日）透過【人民海軍】微信公眾號強調，中美一致認同磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。鏡報 ・ 14 小時前
日本福島5縣食品全面解禁 卓榮泰：10多年抽驗20萬件都合格
衛福部食藥署昨正式公告，取消日本福島5縣市食品輸台須附產地證明與輻射檢驗報告，以及100％逐批檢驗，回歸一般進口管理。行政院長卓榮泰今（11/22）表示，過去10多年抽驗20幾萬件都沒有發生不合格，相關措施依照法定程序進行，希望民眾能安心。太報 ・ 13 小時前
「全民挺國FUN」高雄登場 AAV7兩棲突擊車、大武軍艦亮相
海軍「114年國防知性之旅」今（22）日在高雄新濱營區登場，現場展出AAV7兩棲突擊車、各式飛彈及無人機等先進現役裝備，民眾不惜頂著豔陽排隊，就是要登上大武軍艦一窺堂奧，也有許多人拍下玉山軍艦身影，對這次能貼身體驗國防直呼「讚！」國防部今辦理「國防知性之旅－全民挺國FUN」活動，透過近距離接觸國防、自由時報 ・ 15 小時前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 13 小時前
造勢破萬人！林岱樺曝民調第一「被追殺」
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委林岱樺今（22）日前往旗山舉辦大型造勢活動，直搗對手綠委邱議瑩的本命區。林岱樺透露，她的民調第一名，也因此被攻擊、被檢調追殺，而她也允諾，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
總統交辦國策顧問「組團赴日」 傳國旅不滿
總統賴清德交辦國策顧問康銀壽組團前往日本觀光，引發國內旅遊業者不滿！賴清德表示，台灣可以組團帶200至300人前往日本，同時也讚揚台灣演唱會經濟蓬勃發展，指出許多民眾「有錢有閒」購買門票。在野黨批評政府忽視國內旅遊業困境，只顧拚政治。國民黨立委葉元之認為，目前國內旅遊業面臨困境，台灣觀光逆差去年已達數千億，今年來台旅客人數也非常少。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
TWICE高雄開唱 大批粉絲湧入世運主場館 (圖)
韓團TWICE於22日晚間將登高雄國家體育館（世運主場館）開唱，吸引萬名粉絲朝聖，開唱前，場外粉絲聚集在大型看板處拍攝合影。中央社 ・ 13 小時前
民進黨中央開除「月世界」垃圾山主謀李有財黨籍！發布聲明：國民黨勿見獵心喜
高雄「月世界」一帶近期遭爆，有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，幕後主謀是民進黨籍碧紅里里長李有財父子。民進黨中央今（22）日表示對李有財祭出開除黨籍處分，並且強調，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處。不過民進黨在聲明中仍不忘提到國民黨，「請國民黨勿見獵心喜，刻意帶風向」。中天新聞網 ・ 13 小時前
《電零組》南俊前十月賺贏前二年總和
【時報-台北電】伺服器滑軌廠南俊國際（6584）遭列處置股票，每五分鐘撮合一盤，21日受到台北股市重挫將近千點，AI股成為獵殺對象，衝擊南俊國際股價大跌7.84％，惟根據南俊公告的10月自結損益，累計今年前十月每股稅後純益4元，已逾過去二年獲利總和。 南俊遭列處置股票至12月3日，台北股市周五冰風暴，跌點將近千點，伺服器滑軌也成為提款對象，南俊國際股價也跳水重挫逾7％，股價暫時守住十日線。 南俊日前應主管機關要求公告10月自結損益，公司自結10月營收達2.32億元，為單月歷史次高紀錄，年增26.78％，單月稅前盈餘7,700萬元，年增220.83％，歸屬母公司淨利5,700萬元，年增216.67％，每股稅後純益0.86元。(新聞來源 : 工商時報一李淑惠／台北報導)時報資訊 ・ 14 小時前
全體證券商前10月獲利876億元 年增0.32%轉為正成長
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月21日電）台灣證券交易所今天公布統計，累積今年前10月全體證券商稅後淨利新台幣876.85億元，較去年同期成長0.32%，成功翻正。台股歷經4月對等關稅震撼後，持續反彈回升，證券商獲利也跟著成長。根據證交所統計，10月全體證券商稅後淨利133.18億元，較9月成長6.36%。其中，10月大盤總成交值約10.896兆元，較9月增加6.95%，全體證券商10月經紀業務獲利106.30億元，月增6.1%；10月券商自營的證券評價利益也較多，全體證券商10月自營業務獲利47.09億元，月增68.48%；10月證券商承銷業務淨利5.77億元，則較9月衰退63.48%。累積今年前10月全體證券商獲利年增率成功翻正。證交所說明，今年1至10月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退，經紀業務獲利781.90億元，年減3.35%；自營出售證券利益也較少，自營業務226.10億元，年減5.74%；承銷業務淨利73.45億元，同樣比去年同期略減0.65%。不過由於其他項目虧損79.94億元，相較去年同期虧損108.41億元縮減，整體累積獲利轉為正成長。中央社財經 ・ 1 天前
獨家／敖以智屆齡退伍牽動海軍高階人事 吳立平將接海軍副司令
海軍司令部副司令敖以智中將即將在本月屆齡退伍，牽動海軍高階將領人事的異動。根據《鏡報》了解，目前規劃由艦隊指揮部指揮官吳立平中將升任；而海軍司令部參謀長邱俊榮中將則將調任艦指部指揮官一職，擔負起對中共解放軍軍艦擾台的軍事應對作為。鏡報 ・ 1 天前
越南中部一周洪災 死亡人數攀升至55人
越南連續一週遭受嚴重洪災，根據當局統計，截至21日，這場洪水已造成55人死亡，10多人下落不明。 自10月下旬以來，越南中南部持續暴雨，許多熱門旅遊目的地多次遭受洪災侵襲。 沿海城市芽莊(Nha Trang)大片地區在本周被洪水淹沒，而位於高原的避暑旅遊勝地大叻(Da Lat)附近的山區也發生致命的土石流。 越南環境部今天發表聲明稱，自16日以來，至少55人在6個省份遇難，另有13人下落不明。 根據該聲明，山區省分多樂省(Dak Lak)受災最嚴重，死亡人數超過20人。 根據官方媒體報導，在21日洪水逐漸消退後，救援人員從樹梢和屋頂上救出受困人員。 環境部補充說，多條高速公路在今天仍然無法通行，並有30萬人仍面臨斷電。此前發生的大停電影響超過100萬人。 根據越南國家統計局的數據，今年1月至10月，天災已造成越南279人死亡或失踪，經濟損失超過20億美元。 這個東南亞國家在6月至9月期間容易出現劇烈降雨。科學家發現，人為因素造成的氣候變遷正在加劇極端天氣現在發生頻率和破壞力。（編輯：鍾錦隆）中央廣播電台 ・ 14 小時前