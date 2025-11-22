海軍新濱營區開放 無人機、飛彈與主力艦艇一次看

今年唯一一場的「全民國防知性之旅」今（22）日在海軍新濱營區登場，以「全民挺國FUN」為主題。自國防部改為由三軍輪流主辦後，今年輪由海軍首次承辦；然而在中共灰色衝突持續、艦隊任務調度吃緊之下，水面主戰艦艇無法出席，僅由玉山軍艦（LPD-1401）與大武軍艦（ARS-571）代表參與。活動仍安排靜態武器展示、動態演出與體驗攤位，讓民眾近距離了解海軍建軍備戰與國防自主成果。

​本次活動由海軍副司令敖以智中將主持開場，海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊與莒拳隊陸續表演，展現海軍儀典與精實訓練成果。敖中將表示，本次陳展特別加入多款無人機與現役監偵系統，凸顯海軍在全域監控、海域態勢覺知上的整體能量。​



玉山艦右舷飛彈發射架上漆有3顆黃色星星，象徵該艦於112年3月9日通過精準飛彈驗證。（傅啟禎攝）

活動出席人員是另一可關注的焦點，敖以智中將將於本月底屆齡退伍，現任艦指部指揮官吳立平中將可望接任副司令；現任海軍參謀長邱俊榮中將則預計遞補艦指部指揮官，但今日並未到場。今年10月升任海軍政戰主任的林傳盛中將，以及艦指部政戰主任李明倫少將、陸指部政戰主任江毓鉉少將亦共同出席。

陸戰儀隊在動態操演中表演「奪命槍」，吸引民眾報以熱烈掌聲。（傅啟禎攝）

靜態裝備展示齊聚海軍與陸戰隊多項現役與特戰武器，包括M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲、雄風飛彈機動發射車及水面雷達車等。

因應近年無人機作戰需求快速提升，海軍也展出紅雀二型、銳鳶無人機等監偵型、陸用型及艦載型現役機種，反映海軍在水面、水下與空中多領域的建軍方向。

艦艇開放方面，大武軍艦自交艦後首次在營區向民眾開放，吸引大批民眾排隊登艦。開放區域包含主拖纜機、潛水鐘、減壓艙及艦橋等。大武軍艦於112年3月27日下水，113年10月23日正式交付海軍，滿載排水量達3,250噸，具備拖帶萬噸級以上大型船隻的能力，並搭載潛水作業系統、水下無人載具（ROV）及釋放回收系統，肩負海上救難與拖帶任務，用以汰換美製老舊「大字號」救難艦與遠洋拖船。

玉山軍艦開放部分，包括塢槽、醫務所、飛行甲板（本次無反潛直升機）、海劍二型防空飛彈系統及艦橋，塢槽乾區展示AAVP7A1人員運輸車、AAVC7A1指揮車、AAVR7A1救濟車，以及搭載MK154掃雷套件的AAVP7掃雷車，泛水塢艙則配置4艘LCM機械化登陸艇此次展示其海劍二飛彈系統。值得一提的是，玉山艦右舷飛彈發射架上漆有3顆黃色星星，象徵該艦於112年3月9日通過精準飛彈驗證，展現精準打擊能力。

海軍表示，透過國防知性之旅活動，不僅能增進民眾對海軍任務的理解，也希望藉此凝聚全民防衛意志，共同守護國家安全。

參觀民眾在官兵協助下，體驗扛起標槍飛彈的感受。（傅啟禎攝）

