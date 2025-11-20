海軍新濱營區開放 陸用型監偵無人機首曝光

▲海軍陸用型監偵無人機。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 海軍規劃以反艦飛彈為核心、設立軍團級的「濱海作戰指揮部」，預計明年7月成軍，濱海作戰指揮部監偵利器「陸用型監偵無人機」今（20日）在營區開放預演中首度曝光。

本週六（22日）海軍高雄新濱營區將舉行「民國114年國防之性之旅」開放民眾參觀，國防部今日邀請媒體採訪海軍「114年國防之性之旅」預演，展出兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」、救難艦「大武軍艦」、AAV7兩棲突擊車、機動飛彈車、銳鳶無人機、陸用監偵無人機、M109特種作戰突擊艇等裝備。

根據海軍所規劃的濱海作戰指揮部，將海軍海鋒大隊、131艦隊及海洋偵監指揮部等部分單位進行整併，包括中科院所研發的陸基型雄風二型反艦飛彈、雄風三型反艦飛彈、增程型雄風三型反艦飛彈、向美軍購的MGM-84 魚叉反艦飛彈等反艦飛彈都將成爲濱海作戰指揮部主要火力。

在偵測系統上，海鋒大隊已購買3套六架的陸用型監偵無人機，並進行種子教官的培訓，預計明年可正式成軍，搭配雄風系列反艦飛彈，提供早期預警、精準射擊的目標。本次營區開放展出紅雀二型、銳鳶、監偵型、陸用型及艦載型等5款現役無人機，偵搜距離由近而遠，從8公里至30公里，將全面提升海軍監偵能量。

▲海軍陸用型監偵無人機具備類似直升機旋翼，可垂直起降。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.20）

