海軍新濱營區22日開放 大武軍艦首開放登艦
[NOWnews今日新聞] 今年唯一一場國軍營區開放本週六（22日）將於高雄新濱營區舉行，除莒拳隊、陸戰隊儀隊動態展演及園遊會等活動外，以「安海計畫」為代號打造的新型救難艦「大武艦」去年10月交付海軍，將首度開放民眾登艦參觀，民眾可近距離接觸潛水鐘、駕駛台等裝備。
過去國軍每年各軍種舉辦一次營區開放活動，因敵情威脅自2023年起調整為一年一場，由陸海空軍輪流舉辦，今年由海軍主辦，22日在高雄新濱營區舉行。上午進行全兵力預演，由海軍副司令中將敖以智主持。
靜態展演包括兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」、救難艦「大武軍艦」、AAV7兩棲突擊車、機動飛彈車、銳鳶無人機、陸用監偵無人機、M109特種作戰突擊艇、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈等裝備。動態表演方面，海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰莒拳隊與左營高中熱舞社也都帶來精彩演出。
鑑於現有救難艦船齡逾 70 年，裝備老舊並面臨消失性商源，致維保不易，無法有效達成海上救難等任務，海軍因而在2020年以36億5800萬餘元委託台船建造新型救難艦「大武艦」。該艦在去年10月服役，2025年初國軍春節加強戰備首度對外亮相。
海軍指出，大武軍艦為我國新型救難艦，具備速度快、機動力佳、自動化作業能力高及拖帶拉力大等特性，遂行艦艇救難、拖帶及水下失事物體打撈等任務，不易受操作安全及風力等因素限制，有利救難任務達成。
大武軍艦艦長87公尺、艦寬15.5公尺、滿載排水量約3,250噸，最大速率約18節，該艦上的消防水砲射程達120公尺，比多數救難艦40公尺還遠，最大可拖動10萬噸的船艦，「大字號」救難艦則無法執行萬噸級船舶拖帶任務，大武軍艦性能優異許多。
