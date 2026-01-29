海軍春巡模擬共軍進犯 3款無人機首度亮相

陸戰99旅副旅長江上校表示，「一組的發射手是攜帶兩枚彈，兩枚攻擊型無人機。那在攻擊階段，本來就是會做這個補行射擊的部分，或者是第一次攻擊執行結束之後，會做爾後在第二次接獲任務之後實施攻擊 。」

海鋒第2大隊大隊長宋上校說明，「那至於飛彈車帶的偽裝網，我們現在的偽裝網，其實可以適應不同的敵方的這個偵蒐條件，我們有城市型的，也會有這個叢林型的 。」

