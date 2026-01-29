海軍春節加強戰備操演 出動陸用型監偵無人機 (圖)

義大利西西里城鎮尼謝米（Niscemi）近日遭暴風雨侵襲，引發大規模山崩。空拍畫面可見，不少民宅瀕臨懸崖邊緣 可能有墜落風險，甚至有一輛汽車懸空掛在斷崖外，畫面令人觸目驚心。義大利民防部門表示，已有超過1500名居民被緊急撤離。民防部門首長奇奇里亞諾（Fabio Ciciliano）強調整體情勢複雜，並直言，只要房屋位在懸崖邊緣，就不可能再讓人居住，相關居民將被永久安置到其他地區。然而突如其來的撤離行動，引發居民焦慮與憤怒，不少人表示，過去就發生過類似山崩事件，相關的風險長期未獲妥善處理。尼謝米位於西西里島中南部，人口約2萬5000人，坐落於高原地形。當局指出，由於地下仍殘留大量水分，地層正逐漸向下方平原滑動，使整體地勢持續不穩。西西里自治區政府日前指出，僅西西里島一地，災損金額就高達7.4億歐元（約新台幣251億元）。近年來，義大利極端氣候事件頻率明顯增加，多地洪水氾濫，不僅造成嚴重人命與財產損失，也讓原本較少面臨風險的地區，同樣暴露在土石流與水患威脅之下。

