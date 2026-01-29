海軍春節加強戰備 勁蜂1型攻擊無人機首度實彈發射

（中央社記者吳書緯高雄29日電）海軍今天執行春節加強戰備操演，以海域及戰場覺知為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，勁蜂1型攻擊型無人機首度公開實彈發射，其中1架無人機發射後直接墜入沙灘，之後再補射1架無人機，成功命中海上目標，展現精準打擊實力。

國防部國軍春節加強戰備媒體邀訪今天進入第3天，海軍上午在桃子園海灘進行操演，以海域及戰場覺知為主軸，執行近岸防域作戰協力濱海打擊科目。

海軍表示，操演針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸的戰力發揚與作戰韌性。

操演初期進行海域及戰場覺知課目，接獲濱海打擊群（LSG）情資發現不明機漁船在周邊海域徘徊，海軍放飛監偵型無人機偵蒐，兩棲偵搜大隊運用M109突擊艇前往攔截盤查，並實施驅離。

隨後於聯合情監偵課目，海軍模擬機動雷達車偵獲敵船團，濱海打擊群放飛陸用型監偵無人機實施精準識別，雄風飛彈發射車此時卸除用覆蓋在發射車上的植披和偽裝布，和光六飛彈快艇模擬發射飛彈向敵船團發動協同攻擊，陸用型監偵無人機實施戰果評估。

操演進展至打擊敵登陸部隊課目，由M109突擊艇上放飛監偵型無人機偵蒐敵兩棲部隊動態，海軍陸戰隊此時從岸上和M96艇各發射1架勁蜂1型攻擊型無人機，模擬攻擊敵兩棲載具的標靶，自海上發射的攻擊無人機成功命中目標。

不料，自岸上發射的勁蜂1型攻擊型無人機自發射筒起飛後不久，直接墜入操演台前方50公尺的沙灘中，引發在場國內外媒體一陣訝異，隨後海軍陸戰隊以備援彈藥，再次補行射擊1架勁蜂1型攻擊型無人機，成功命中海上標靶。

操演最後進行精準灘岸狙擊暨灘岸阻絕科目，埋伏在沙灘上的兩棲偵搜大隊特勤中隊狙擊手，以T112重型狙擊槍模擬狙擊敵登陸部隊指揮官，當沙灘上射擊發出兩聲槍響，數秒鐘後於數百公尺外的海上鋼靶隨即有2聲「咚、咚」聲響，顯示精準命中目標，海軍最後透過水中爆破和岸上爆破，消滅殘存之敵。

研製勁蜂1型攻擊型無人機的中科院稍後表示，海軍陸戰隊射擊勁蜂1型，陸上第一枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海；陸戰隊續從陸上補打一發，之後再從艇上發射一發，分別擊中海上球靶，均成功引爆；有關第一架無人機翼面控制失效原因，中科院後續將持續精進改善硬體可靠度。

海軍陸戰隊99旅副旅長江錦文上校受訪表示，海軍陸戰隊在訓練期間均採複式配置，當岸上發射的攻擊型無人機發生狀況時，立即進行補行射擊，訓練過程也將狀況處置列為訓練的一環，而一組發射手是攜行2架攻擊型無人機。（編輯：蘇志宗）1150129