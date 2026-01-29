海軍春節加強戰備 攻擊無人機首出擊海上目標3發中2

農曆春節將屆，國防部依慣例邀請軍事記者參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，今（29）日上午的最後一天行程，由海軍、陸戰隊擔綱操演近岸防禦作戰協力濱海打擊，陸用型監偵無人機、勁蜂一型滯空彈藥（攻擊型無人機）及T112式12.7公厘狙擊槍均首度實戰曝光。

海鋒大隊的陸用型監偵無人機起飛。(圖/宋玉寧攝)

此次操演以高雄左營的桃子園海灘為場景，「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海、宜陸的戰力發揚與作戰韌性。

今天上午的演練分為海域及戰場覺知、聯合情監偵、打擊敵登陸部隊、精準狙擊暨灘岸阻絕4個階段。首先的海域及戰場覺知，由M96型快艇模擬海上的不明機漁船接近我方海域，陸戰隊隨即出動監偵型無人機偵搜後，派遣2艘M109型突擊快艇攔截、驅離。

海陸特勤隊的M109突擊快艇驅離模擬敵目標的M96快艇(圖左)。(圖/宋玉寧攝)

聯合情監偵階段模擬海軍的機動雷達車偵獲敵軍兩棲船團，海鋒大隊先從岸上起飛陸用型監偵無人機識別，隨即由海上的光六型飛彈快艇及陸射雄風二／三型飛彈發射車，分別模擬由海上、陸地發射反艦飛彈攻擊。

打擊敵登陸部隊階段在監偵型無人機偵搜敵軍動態後，陸戰隊第99旅步兵營從陸地、海上快艇發射中科院自製的勁蜂一型滯空彈藥，攻擊海上模擬敵目標的氣球標靶。不過陸地的第一架勁蜂一型發射失敗，隨後陸戰隊再補發射1架，都先後以散彈方式命中氣球。

海鋒大隊完成雄風二型(圖右)、雄風三型(圖左)反艦飛彈4聯裝發射車的發射準備。(圖/宋玉寧攝)

最後的精準狙擊暨灘岸阻絕階段，陸地上偽裝良好的海陸兩棲偵搜大隊特勤中隊的狙擊手小組，模擬狙殺敵登陸部隊指揮官，先後4發子彈精準命中海上鋼靶。整個演練在近海、灘頭的炸藥爆破後畫上句點。

此次操演讓外界首次一窺今年即將成軍的濱海作戰指揮部，執行近岸防禦、濱海打擊的作戰概況，同時也首度公開海軍、陸戰隊新接收的監偵型、陸用監偵型、攻擊型無人機，以及軍備局第205廠自製T112式重型狙擊槍的作戰實況。

海陸第99旅2人小組發射勁蜂一型滯空彈藥。(圖/宋玉寧攝)

勁蜂一型滯空彈藥命中海上氣球。(圖/宋玉寧攝)

海軍表示，今天的操演全程整合海上與陸岸兵力，應處灰色地帶襲擾，確維海上交通線安全，另恪遵國軍「防衛固守、重層 嚇阻」軍事戰略，持續建構「多域拒止、韌性防衛」作 戰整備能量，藉由務實的訓練，發揮統合戰力。

海軍陸戰隊去年完成接收的T112式12.7公厘狙擊槍。(圖/宋玉寧攝)

