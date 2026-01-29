海軍春節戰備勁蜂一型無人機墜毀 中科院最新回應

農曆春節將屆，國防部依慣例邀請軍事記者參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，今（29）日上午的最後一天行程，由海軍陸戰隊擔綱操演近岸防禦作戰協力濱海打擊，除了陸用型監偵無人機、T112式12.7公厘狙擊槍首度實戰曝光外，同樣第一次公開發射的勁蜂一型滯空彈藥（攻擊型無人機），卻出現失敗情形，中科院對此有最新回應。

勁蜂一型滯空彈藥。(圖/宋玉寧攝)

此次操演以高雄左營的桃子園海灘為場景，「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海、宜陸的戰力發揚與作戰韌性。

廣告 廣告

今天上午的演練分為海域及戰場覺知、聯合情監偵、打擊敵登陸部隊、精準狙擊暨灘岸阻絕4個階段。其中在打擊敵登陸部隊階段，由海軍陸戰隊第99旅步兵營2人小組從陸地發射的第一架勁蜂一型滯空彈藥，卻在發射後隨即墜毀。

圖中的勁蜂一型滯空彈藥發射後隨即墜毀。(圖/宋玉寧攝)

針對海軍陸戰隊的發射失敗狀況，負責研發的中科院發布新聞稿回應，今天海軍陸戰隊射擊勁蜂一型，陸上第一架發射後，因無人機的翼面控制失效，轉彎後落海。陸戰隊續從陸上補打1架，之後再從快艇上發射1架，分別擊中海上球靶，均成功引爆。

中科院指出，有關第一架無人機翼面控制失效原因，該院後續將持續精進改善硬體可靠度。

延伸閱讀

揭軍方採購行車紀錄器買到淘寶貨 徐巧芯再提3質疑：不交代清楚就法辦

直擊！春節加強戰備巡弋首發啟動 海馬士火力大公開

民眾黨自提軍購條例 國防部4點批評：以政治宣示取代專業審查