海軍曝海鯤號錨機由原廠修理調教中！立委連番質疑「官兵安全誰負責」

海鯤號首次接連近日出海做測試。（資料照／丁治綱攝）

潛艦原型艦海鯤號日前做第5次浮航測試，但因錨機故障，前5次出海都沒有船錨，被質疑罔顧參與測試官兵的安全。海軍參謀長邱俊榮說，錨機現在由原廠做修理調教，以及測試，立委徐巧芯質詢為什麼不等它調教好再測試？邱俊榮說，這次測試目的是高轉速，潛艦的主動動力與被動動力，所有動力是正常的，這是先決條件，測試一般不會用到這個錨，而且測試時旁邊有戒護；國防部長顧立雄補充指出，潛艦的錨只有在狹窄水域或出港等情況下才會用。

徐巧芯質疑，少了錨機潛艦重量是否影響，出去測試要考量安全問題，顧及官兵安全，邱俊榮說，配重不會影響，邱說，做測試是由台船，顧問與所有艦上的官兵一起做決定的，徐說，問官兵可不可以出去測試，官兵怎敢說不可以，但心裡有數，才會對外說沒有錨機的事。

立委馬文君指出，錨是所有船隻列入航安裝備，既然12月就會裝回，為什麼不是等12月裝回後再測試，這樣才更安全。

此外，顧立雄在國防委員會開會前受訪表示表示，不管在國外技協或國內相關海軍專業，船錨在一般潛航並沒有使用，安全還是列為首要考量。另顧立雄也否認前海軍司令唐華被調任國防大學校長與海鯤號有關。

