海軍海巡緊盯中國軍演 守護全國人民平安入夢

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

中國人民解放軍東部戰區，昨（29）日上午7時30分，發布實施聯合軍演。海巡署表示，在第一時間偵獲14艘海警船，侵擾台灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近。立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。在海巡嚴密監控下，所有航行我國周邊的國內外船隻，都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊。中國軍演，對我國海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅。海巡署與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產

海巡署也針對今（30）日，中國解放軍於平潭射擊PCH191火箭彈一事提出說明。海巡署表示，今天上午9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中國陸續發射7枚火箭彈，分別落在1號及2號禁航區。海上人員、船舶平安，沒有任何事故發生。

海巡署表示，全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船，均採1對1方式併航監控、強勢驅離。在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。

海巡署也強調，中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局4大措施，保護航行船隻安全。中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。

海巡署表示，為避免中國海警船誤判情勢，海巡艦艇在對應中國海警船時，特別增加一段中、英文廣播：「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動！」

海巡署表示，中國海警船侵擾我國限制水域，從航行態樣分析，分明是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」。為破除中國海警的認知作戰，特別增加對海警船的廣播內容，並公布執法畫面，希望中國海警切勿一錯再錯，誤判國際局勢，共同維護台海的和平穩定與發展。

照片來源：海巡署提供

