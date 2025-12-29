海軍海巡緊盯中國軍演 守護全國人民平安入夢



中國人民解放軍東部戰區於昨（29）日0730時發布實施聯合軍演，海巡署在第一時間偵獲14艘海警船，侵擾臺灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，海巡署立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，在海巡嚴密監控下，所有航行我國周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

馬祖隊10082艇應對中國海警

廣告 廣告

海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊，本次中國軍演對我國海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅，海巡署全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

桃園艦夜間監控中國海警



澳底隊3529艇應對中國馬鞍山艦