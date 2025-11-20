海軍濱海作戰指揮部明年7月成軍，陸用型監偵無人機首曝光。（圖／王烱華攝）

海軍新興戰力單位「濱海作戰指揮部」預計在明年7月成軍，其最重要的監偵利器「陸用型監偵無人機」今天（20日）首度曝光。其導控距離達100公里，滯空時間約6小時，裝備可見光（ED）、紅外線（IR）式攝影機及雷射測距儀，可將偵測目標的經緯度回傳，供飛彈進行精準射擊，讓濱海作戰指揮部的飛彈命中率大幅提升。

海軍司令部表示，為展現國軍平時戮力戰訓成果，增進民眾對海軍的認識與支持，海軍將於本月22 日0900至1600 時，於高雄新濱營區舉辦「民國114 年國防知性之旅」活動，以「全民挺國FUN」為主題，讓民眾體驗一場豐富、多元精彩的國防饗宴。

國防部今天（20日）帶領媒體先行採訪。根據海軍所規劃的濱海作戰指揮部，是將海軍的海鋒大隊、131艦隊及海洋偵監指揮部等部分單位進行調整，因此包括海鋒大隊的機動化車輛和固定的陸基地對海的反艦飛彈部隊，其中包括中科院所研發的陸基型雄風二型反艦飛彈、雄風三型反艦飛彈、增程型雄風三型反艦飛彈與向美軍購的MGM-84 魚叉反艦飛彈為主要武裝。「海洋監偵指揮部」的機動雷達車，及海軍131艦隊的「光華六號飛彈快艇」所整併。

由於制海飛彈最重的目標獲得，目前海軍已經獲得的銳鳶無人機，其導控距離約100公里，滯空時間長達12小時，由於其起降方式是採機場跑道的限制，因此在使用上有其局限性。而陸用型監偵無人機則是採用地面垂直起降，並有導引點、任務預劃導航及歸航飛行能力，因此被海洋偵監指揮部所重視。

雄風系列反艦飛彈為主力的海鋒大隊目前已購買三套六架的陸用型監偵無人機，今年初即購入，並進行種子教官的培訓，預計明年即可正式成軍，搭配雄風系統反艦飛彈，提供早期預警、精準射擊的目標。

此外，在營區開放的現場，同時展出紅雀二型、銳鳶、監偵型、陸用型及艦載型等5款現役無人機，這5款無人機偵搜距離由近而遠，近距離為陸戰隊所使用的5公里的監偵型與8公里的紅雀二型，再遠為30公里的艦載型無人機，配備由艦隊使用；此種規劃也展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。



