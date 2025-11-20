海軍營區周末開放！兩棲突擊破障先鋒 AAV7掃雷車「香腸串」炸藥遠端開路

海軍營區開放活動將於11月22日登場，除了莒拳隊、陸戰隊儀隊展演外，也開放民眾登艦「玉山軍艦」及「大武軍艦」，其中，更特別展出AAV7掃雷車，可以每發牽引射出一串合計有如「香腸串」的700塊1公斤重的C4炸藥，並使用遠端引爆開路，滿載時可直接開闢1至3道寬14公尺、長100公尺的通道。

今年唯一一場營區開放活動，將在22日高雄新濱營區登場，除了可以登上玉山艦、大武艦之外，在靜態裝備陳展上，則有M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲及40榴彈悍馬車、 機動飛彈車及雷達車等裝備，同時展出紅雀二型、銳鳶、監偵型、陸用型及艦載型等多型現役無人機，展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。

特別的是，海軍這次展出AAV7掃雷車，這是將 MK154 Mod1掃雷套件配置於兩棲突擊運輸車上，擔任兩棲突擊任務的破障先鋒，透過MK22 Mod4火箭將 M59導爆索部署至雷區，可有效排除淺水域近岸地雷及障礙物，為後續部隊開闢安全通道。MK154為模組化系統，全套淨重約 1368公斤，由系統外罩總成、前棧板總成、火箭發射器總成、後棧板與導軌總成等四大部位組成，屬於模組化系統。

對於AAV7掃雷車與一般的掃雷車有何不同？登陸戰車大隊支援第一中隊上士分隊長蘇軒漢指出，傳統掃雷車是將地雷「鏟」出，而MK154套件則是以3發火箭，每發牽引射出一串合計有如「香腸串」的700塊1公斤重的C4炸藥，並使用遠端引爆開路，滿載時可直接開闢1至3道寬14公尺、長100公尺的通道。目前國軍已有實彈演訓經驗，但因為炸藥威力大，較容易影響到民眾。



