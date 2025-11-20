海軍營區開放22日高雄登場 救難艦大武軍艦首開放登艦

（中央社記者游凱翔高雄20日電）今年唯一一場營區開放22日將於高雄新濱營區舉行，除莒拳隊、陸戰隊儀隊動態展演及園遊會等活動，以「安海計畫」為代號打造的新型救難艦「大武艦」將首度見客並開放登艦參觀，民眾可近距離接觸潛水鐘、駕駛台等裝備。

國軍過去每年平均三場營區開放活動，因敵情威脅調整為一年一場，由陸海空軍輪流舉辦，今年由海軍主辦，22日在高雄鼓山新濱營區舉行。上午進行全兵力預演，由海軍副司令中將敖以智主持。

近年台灣持續強化武器及儎台國造政策，此次營區開放的亮點主要為國造新型救難艦「大武軍艦」、兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」，並開放民眾登艦，參觀大武軍艦主托纜機、潛水鐘、減壓艙、駕駛台，以及玉山軍艦塢槽、醫務所、飛行甲板、海劍二防空飛彈系統、駕駛台。

玉山艦塢槽乾區部分，陳展4輛AAV7兩棲突擊車（指揮車、運輸車、救濟車、掃雷車），濕區有4艘機械化登陸艇（LCM）。

另外，這次也陳展多型號的無人機，包括艦載型監偵無人機、陸用監偵型無人機、監偵型無人機、紅雀二型無人機、銳鳶一型無人機等，展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。

海軍指出，此次活動包含動態表演、靜態裝備陳展、艦艇參觀與園遊會多項內容。其中靜態裝備陳展包括M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲及40榴彈悍馬車、雄風三型飛彈車、雷達車等。動態表演安排海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰隊莒拳隊，並邀請左營高中熱舞社展演。

海軍也提到，現場也設置人才招募、園遊會及多項裝備體驗。透過舉辦國防知性之旅活動，增進民眾對國防事務與海軍任務的認識，並強化軍民交流，讓社會大眾了解「國防」不僅是軍人的使命，更是全民共同的責任。（編輯：萬淑彰）1141120