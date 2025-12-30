海軍班超軍艦以火控雷達鎖定共艦？海軍證實：採取必要防禦警告

海軍班超軍艦資料圖。今年5月應對中共軍演時控共軍紹興艦。國防部提供



中共於12/29對台發動圍台軍演，傳出海軍成功級巡防艦班超軍艦以火控雷達鎖定共軍飛彈驅逐艦烏魯木齊艦，海軍司令部今天（12/30）指出，當中共艦艇進入24海浬之後，會擇由對應的艦艇，採取必要的防禦性警告措施，海軍只是示警希望能驅離，不會升高情勢，至於詳細做法涉及作戰安全，不便說明。海軍的說法也等於證實班超軍艦確實對闖入鄰接區、企圖向領海突進的共艦開啟火控雷達警告。

根據台灣媒體今天報導指出，中共海軍飛彈驅逐艦烏魯木齊艦於12月30日凌晨3時許企圖強闖我國西南海域24海里鄰接區，無法突破後，竟在廣播中控訴我軍班超艦（PFG2-1108）以火控雷達鎖定，甚至要求「停止挑釁」。

廣告 廣告

對於海軍班超軍艦是否真的以火控雷達鎖定共艦？海軍參謀長邱俊榮中將回應，這次軍演的海上應對的部分，國軍都是按照經常戰備時期突發狀況處置規定做應處；當中共艦艇進入24海浬之後，會擇由對應的艦艇，採取必要的防禦性警告措施，班超艦隊進入24海浬的共艦，實施了它必要的一個應對，也是在這個範圍裡面，海軍都是一個示警，希望能夠驅離，不會升高情勢，也不會引發爭端。

對於採取開啟火控雷達鎖定合乎應處突發狀況的規定，邱俊榮也解釋，突發狀況處置規定，它就是一個防禦性的措施，在海上它會突發出一個通信的警告，我方（艦艇）會做必要的防禦性的示警，至於詳細的執行做法，因為涉及作戰安全部分，邱俊榮請媒體容許國防部做一點保留。

更多太報報導

中共無人機淡水河口拍台北101？ 國防部：無人機肯定沒進入24海浬

中國此次軍演重點？台官員：演練打擊美製海馬士多管火箭系統

中共「遠程火力」對台灣北部實彈射擊 國防部追監：落彈於24海浬線週邊