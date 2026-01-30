海軍艦艇新舊交替 湘江軍艦今除役 武器測試艦高雄艦年後說拜拜

軍政人士今天指出，服役已有26年 丶舷號PGG-611的錦江級「湘江軍艦」，已在今天舉行除役典禮。圖為海軍過去在花蓮外海進行海空聯合反潛操演，錦江級湘江艦(前)、金江艦(後)投放深水炸彈執行緊急攻潛行動。(資料照，記者廖振輝攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕因應新一代建軍計畫及新興兵力整建，海軍各型艦艇正進行新舊交替，部分老舊丶武器系統性能落後的艦艇，分階段進行汰除。軍政人士今天指出，服役已有26年 丶舷號PGG-611的錦江級「湘江軍艦」，已在今天舉行除役典禮，至於長期擔任武器測試艦任務的LCC-1「高雄軍艦」，預定在農曆年後除役，象徵一個世代的結束。

國造「海鯤潛艦」目前正在進行潛航測試階段，若相關測試順利，預計在今年6月底前交艦，輕型巡防艦的防空丶反潛兩款原型艦持續建造中，另一方面，以「高效能艦艇」計畫建造的沱江級飛彈巡邏艦，量產型艦第一批次均已交艦成軍丶第二批次艦艇依期程建造中。

廣告 廣告

依海軍的規劃，沱江級巡邏艦後續艦陸續成軍後，海軍將以「一換一」汰換的節奏，每服役一艘沱江級，就有一艘錦江級軍艦除役，在12艘的錦江級軍艦中，先前已有6艘除役，加上今天除役的「湘江軍艦」，已是第7艘，相關兵力均轉移到沱江級巡邏艦上。

長期擔任武器測試艦任務的LCC-1「高雄軍艦」，先前是由海軍轉移給中科院，擔任各式國造武器系統的測試艦任務，包括艦載型的被動雷達系統，以及艦射型海弓二丶海弓三艦載中程防空飛彈與短程的海劍翎飛彈系統，國造華陽垂直發射系統等等，都是裝置在「高雄軍艦」上在外海測試，由於測試任務均告一段落，海軍收回了「高雄軍艦」使用權，並將在農曆年後舉辦除役典禮。

LCC-1「高雄軍艦」是我國海軍唯一一艘現役的兩棲指揮艦，也是第一艘以台灣地名命名的軍艦。高雄艦最初於美國海軍服役時舷號為LST-735，後獲名杜克斯郡(Dukes County)；參與過第二次世界大戰與韓戰，並獲美國、大韓民國與菲律賓三國政府頒授獎章。

軍艦是在1944年於美國服役，艦齡(連同在美國及台灣服役)至今達到82年之久。美國於1957年5月以租借的名義將這艘軍艦轉交中華民國海軍，1974年11月1日自美國海軍正式除籍。在台灣服役也已有69年，將於農曆年後走入歷史。

【看原文連結】

更多自由時報報導

11位陸軍上將罕見同框排排站 呂坤修籲請老將支持軍購與建案

海鯤號完成首次潛航測試「下潛50公尺」 平安返航

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

屏東縣道變停機坪 「神龍」馬路登機用路人搶拍（影音）

