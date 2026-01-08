海軍艦長趁女軍官喝醉性侵未遂！事後挨告判決出爐

一名海軍女軍官控艦長對他性侵未遂，對方遭撤職、判刑4年6月。（示意圖／翻攝自pexels）





海軍某軍艦艦長呂姓男子意圖性侵女軍官未遂。當天呂男與一群下屬在基隆某KTV唱歌喝酒，隨後以酒醉為由，帶女軍官前往飯店休息。進入房間後，呂男竟全身脫光，企圖強迫女軍官與其發生性行為。所幸最終由輔導長到場介入，才未讓呂男得逞。呂男事後遭法院判刑4年6月，上訴後最高法院於8日駁回上訴，判決定讞。

艦長趁酒醉帶女軍官開房遭逮

根據判決書指出，事件發生於2019年5月23日，身為軍艦艦長的呂姓男子與9名部屬，包括一名女軍官，一同前往KTV聚會。結束後，返回軍艦途中，呂男將女軍官帶至飯店，進入房間後竟將全身脫光。女軍官意識不對，立刻起身跑進廁所並將門反鎖。

同袍到場卻礙於軍階較低不敢開門

當時，軍艦中校輔導長發現兩人未返回軍艦，隨即致電女軍官求助。女軍官在電話中求援，輔導長前往飯店支援，但表示：「我不能以中校的身分開上校的門」，遂指示女軍官自行衝出房門。女軍官打開廁所門時，呂男將她壓制在床上，掀起衣物企圖性侵。所幸輔導長請飯店打電話干擾，呂男受到影響，才穿回衣物離開，未能得逞。

艦長遭告稱：只是酒後亂性

對此，呂男辯稱是因為當時喝酒醉，酒後斷片，發生的事情均無印象，表示：「我不確定有沒有脫光，衣服應該是有掀開來而已」還指出自己只是上床睡覺，印象中女軍官有去廁所，自己是被電話聲驚醒。完全否認有對女軍官性侵之事。

法院指出，本案在女軍官的內衣及內褲內層採得呂男DNA，足以證明其意圖性侵行為。呂男因犯海空軍刑法相關罪行遭撤職。他事後否認犯行、毫無悔過之意，且身為軍中要職，卻利用職權與酒後女軍官之弱勢，嚴重侵害女軍官性自主權與身心安全。法院最終依刑法及陸海空軍刑法相關規定，量處有期徒刑4年6月，維持原判，判決已經定讞。

