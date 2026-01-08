海軍艦長酒後侵犯下屬遭汰除 最高院判4年6月定讞

海軍陽字號軍艦前艦長呂男2019年酒後企圖性侵女軍官，事後遭解除職務汰除送辦，呂男否認犯行一二審均遭判處4年6個月有期徒刑，上訴最高院今遭駁回定讞。

判決指出，呂男2019年擔任海軍陽字號軍艦艦長，當年5月23日與9名同袍在基隆市某間KTV喝酒後以喝醉為由，帶下屬女軍官前往中正區某飯店開房間休息，未料他一進房間就脫掉全身衣褲，女軍官嚇的衝進廁所反鎖躲藏，

輔導長未見2人回到艦上打電話詢問，女軍官隨即說明情況求救，輔導長趕到飯店後女軍官馬上衝出廁所欲逃出房間，未料卻遭呂男抓住脫衣強吻猥褻企圖性侵，女軍官反抗尖叫，正好輔導長趕抵用櫃檯分機打電話到房內，呂男接電話中斷犯行，女軍官才得以脫身。

事件曝光後時任海軍司令黃曙光震怒，立刻解除呂男艦長職務並汰除，案件則移送地檢署偵辦，呂男應訊時均否認犯行，一、二審均遭判刑4年6個月，案件上訴最高法院，法官認為呂男擔任艦長未盡保護部屬職責，竟無視被害人抵抗強制性交未遂，造成被害人嚴重創傷，且始終否認犯行未見悔意，駁回上訴維持原判。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

