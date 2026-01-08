海軍艦長酒後意圖性侵女少尉 輔導長搶救成功 色男丟官判4年半定讞

海軍艦長試圖性侵女少尉還狡辯，最高法院判4年6月確定。示意圖。取自Unsplash。



前海軍呂姓上校艦長帶多名部屬到KTV暢飲，卻以喝醉為藉口，拐騙一名女少尉陪他到旅館投宿，兩人一進入房間，他竟不放對方走還直接脫光衣服；女方打給輔導長，輔導長火速趕往飯店救援，呂男原本打算硬上，幸好輔導長迅速撥打客房電話，才讓呂男終止犯行。呂男犯後被撤職，一、二審均依性侵未遂罪判他4年6月，最高法院駁回上訴，他須入監。

調查指出，呂男自2017年11月16日接掌海軍鳳陽艦長，他在2019年5月凌晨帶著9名軍官到基隆一家KTV唱歌喝酒，原本結束後要一起返回軍艦，途中呂男聲稱喝酒醉想到旅館投宿，一名女少尉好意陪他過去。沒想到女方攙扶呂男進入房間後，呂馬上脫掉全身衣褲，女方驚覺有異，跑進廁所裡反鎖。

事後，陳姓輔導長發現呂男、女方沒有回到軍艦，打LINE給女方詢問行蹤，女方緊張告知輔導長兩人所在位置，15分鐘後，輔導長就飛奔到飯店房門口，並焦急打LINE請女方趕快衝出房間。女方打開廁所門想往外衝，呂男抓住她的手臂強押到床上跨坐，並脫掉女方衣物意圖性侵。

女方試著勸退呂男，表示「會懷孕」、「沒有戴保險套」，拼命用手擋住私密部位反抗，但呂男仍想硬上。陳姓輔導長敲門沒有回應，衝回櫃檯打內線電話到房間，呂男才因此中斷接起電話，呂男抑制住衝動後，穿上衣服跟著輔導長回去。女方事後向憲兵指揮部基隆憲兵隊報案。

呂男在法院應訊時不斷狡辯，他坦承有和女少尉到飯店，但否認強制性交。他辯稱酒後斷片，發生什麼事都記不得了，而事後因為記不起來發生何事，不知所措，女方才會「誤解」。他強調，檢察官偵辦時曾兩度不起訴處分，證明本案不合理，而且女方身體和衣物也沒有採到任何檢體及傷痕，凸顯本案不合理。

辯護人則認為，女方由父親陪同接受行政調查，其證詞受到父親的污染，因此證述不可採。

一、二審認為，女方指述前後一致，加上貼身衣物沾有呂男的DNA，因此認定他在胡扯，均判4年6月。呂男不服上訴最高法院遭打臉，全案定讞，他將入監。

