海軍英雄遺孀領遺物驚見「冰冷雙腳」 場景宛如恐怖片

英國一名58歲婦人安妮特（Annette Federspiel）日前在殯儀館領回海軍丈夫的遺物時，竟在密封袋內的襪子裡摸到一截「人類腳部組織」，宛如恐怖片情節，讓她當場崩潰尖叫。

根據《太陽報》報導，64歲的退休海軍馬克（Mark Federspiel）6月間在古羅克（Gourock）搭渡輪前往鄧恩（Dunoon）途中意外落水失蹤，警方搜索兩天無果後終止任務。

直到10月12日，馬克的遺體漂上基爾克雷根海灘（Kilcreggan Beach），警方初步研判為輕生。家屬透露，馬克生前深受癌症折磨，懷疑可能因服用藥物出現嚴重副作用而失足落水。

11月12日軍人告別式結束後，蘇格蘭警方將馬克的隨身物品裝袋並送至殯儀館。安妮特獲知後將遺物袋帶回家，未料竟成為惡夢的開始。

她回憶打開袋子的瞬間仍心有餘悸，表示袋中衣物沾滿泥沙、氣味刺鼻，伸手一摸卻碰到「像是腳部組織」的物體。她嚇得衝回廚房戴上手套，再次確認時竟真從襪子裡掏出一塊「腳底與腳跟」，情緒瞬間潰堤。

安妮特震驚到一度想報警，但想到遺物原本就是交還給她的物品，便先致電殯儀館詢問，沒想到對方驚訝表示「從未聽過這種情況」。然而警方的回應更讓她錯愕，竟矢口否認遺物是從警局流出，甚至否認曾交付該袋物品。

安妮特痛批，警方不僅推卸責任，甚至不願承認「誤把丈夫的腳交給殯儀館」的失誤。

她坦言，事件後夜夜被驚醒，甚至因恐慌發作忘記自己的電話號碼。回想起當天摸到那塊皮肉的瞬間，她哽咽表示「我到現在仍在崩潰的邊緣。」



