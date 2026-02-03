海軍規劃建造6型艦艇 輕型巡防艦後續艦將修改設計

國防部為強化「國艦國造」政策，編列預算陸續建造6型艦艇的後續艦，總經費約3156億元，其中輕型巡防艦的防空型、反潛型後續艦各將建造5艘。根據國防部公布資訊，新一代防空型輕型巡防艦的設計縮短又變寬，艦體變得更大，引發是否為沱江級巡邏艦放大版的討論。

台北航太展展出的防空型輕巡防艦原型艦模型。(圖/宋玉寧攝)

根據國防部公布的114年度下半年列管軍品清單，海軍的艦艇建造需求項目，包括潛艦專用救難艦、新一代油彈補給艦（磐石級）後續艦、輕型巡防艦反潛型後續艦、輕型巡防艦防空型後續艦、救難艦（大武級）後續艦，以及新型船塢運輸艦（玉山級）後續艦等6型艦艇。

廣告 廣告

其中潛艦專用救難艦預計於2027至2033年建造1艘，需求金額為132億元；新一代油彈補給艦（磐石級）後續艦2027至2032年建造1艘，需求金額為172億元；救難艦（大武級）後續艦2027至2034年建造2艘，需求金額為218億元；新型船塢運輸艦（玉山級）後續艦2028至2034年建造1艘，需求金額為134億元。

台北航太展展出的反潛型輕巡防艦原型艦模型。(圖/宋玉寧攝)

此外，海軍規畫2028至2040年籌獲5艘輕型巡防艦防空型後續艦，預算約1250億元，具備指管、防空作戰、水面作戰、電子作戰、反潛作戰裝備及運用能力。防空型輕巡防艦全長約96公尺，舷寬約21公尺，吃水約3.3公尺。防空型輕巡防艦原型艦已於2023年5月簽約執行，目前由中信公司負責建造中。

至於輕型巡防艦反潛型後續艦，則規劃2028至2040年籌獲5艘，預算約1250億元，同樣具備指管、防空作戰、水面作戰、電子作戰、反潛作戰裝備及運用能力。該型艦全長約116公尺，舷寬約14公尺，吃水約4.5公尺，艦體設計變動不大。反潛型輕巡防艦原型艦同樣於2023年5月簽約執行，也是由中信公司建造中。

大武號救難艦。(圖/宋玉寧攝)

磐石號油彈補給艦。(圖/軍聞社)

玉山號船塢運輸艦。(圖/海軍司令部)

延伸閱讀

高雄要變天了？最新民調「差距曝驚人玄機」 黃揚明：柯志恩有機會

賴瑞隆民調勝柯志恩 藍青年揪「魔鬼藏在細節裡」：他很難扶

高雄選戰最新民調曝！楊智伃曝賴瑞隆恐陷「換將危機」