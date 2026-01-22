海軍證實：濱指部7/1正式成立 防警群暫不復編「77旅」

國軍規劃今年(2026年)將成立「濱海作戰指揮部」，對此海軍今(22)日說明，濱指部將於7月1日正式成立，目前正進行接裝、駐地規劃等工作。另外傳出海軍陸戰隊防空警衛群將復編回原「陸戰77旅」編制，海軍則表示，將待濱指部成立、完成編裝調整後，再進行77旅復編的討論。

為強化制海作戰能力，海軍規劃於2026年成立濱海作戰指揮部，將納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位。對此海軍參謀長邱俊榮22日於國防部例行記者會上證實，濱指部將於7月1日正式編成。

邱俊榮說明，為適應急劇升高的敵情威脅，海軍必須提升整體反制敵人兩棲登陸、重層截擊的作戰能力。因此未來濱海指揮部也將融合各項情監偵及作戰打擊單位。邱俊榮說：『(原音)例如無人機、雷達站跟機動雷達車組、岸置的不管是固定式或是機動式的飛彈打擊能力，以及後勤的維保都會整合在一起。』

邱俊榮也澄清，濱指部原定就是要在7月1日正式編成，並未如外傳言是原定於今年元月，因此也沒有所謂的延誤。目前濱指部整體接裝、駐地規劃及設施整建，均依節點來辦理，但編成仍在進行中，因此暫時無法提供更細部的內容。

另外負責海鋒大隊等機動飛彈車警戒任務的海陸防空警衛群，是否也將納編於濱指部，甚至是復編回原陸戰77旅的編制？邱俊榮則說明，防警群的定位非常重要，除了擔任機動飛彈部隊戒護任務，也負責整體要域的防護，是核心的關鍵兵力。

邱俊榮表示，在濱指部完成接裝及兵力轉型前，還是會先維持目前防警群的編制，待濱指部成立、完成編裝調整後，再討論是否復編77旅，也因此目前還沒有任何時間節點的設定。(編輯：宋皖媛)