海軍證實7月1日成立「濱海作戰指揮部」 將復編陸戰隊77旅防警群

為強化制海能力，海軍規劃今年7月成立「濱海作戰指揮部」，將納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位，海軍司令部今（22）日也證實此事，並說明屆時將會復編防警群。

海鋒大隊目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。

現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

針對濱海指揮部的成立，海軍參謀長邱俊榮中將在國防部記者會指出，這是為了適應急遽升高的敵情，所以必須要提升整個反制敵人兩棲登陸中程截擊的能力，濱海指揮部未來將會融合情監偵，例如無人機、雷達站跟機動雷達車組，岸置不管是固定式跟機動的飛彈打擊能力，以及後勤維保都可以整合在一起。

邱俊榮說，濱海作戰指揮部原本就是在今年7月1號要來編成，並沒有所謂的延誤，現在整個接裝、駐地規劃跟設施整建，目前都按照節點來辦理，至於詳細的細節，因為核定編成還在國防部的作業規範之中，還沒辦法提供更細部的資料。

另一方面，也傳出軍方考慮復編海軍陸戰隊77旅，擔任機動部署的警衛工作，對此，邱俊榮表示，陸戰隊防警群的定位當然非常重要，負責整個濱海打擊群的制海，不管是機動車組、機動飛彈部隊的戒護兵力；除了協力濱海打擊，在平時也負責整個要域的防護，是一個非常核心的關鍵兵力。

邱俊榮指出，因為濱海指揮部是依照接裝然後整個兵力轉型，目前還是會先維持防警群編設，等到後續整個編裝跟調整之後才會復編，所以目前還沒有在編設的節點；至於防警群現在領的是第二類的戰鬥部隊加給，考量到整體的三軍戒護部隊相關編成，現在是先以第二型的戰備部隊來做領取跟支用，後續也會配合任務跟執行方式，滾動考量實際的狀況再來做調整。

