海軍輕巡防艦為何突變成「放大版塔江」

海軍建軍思維已從「追求單艦完美全能」轉向「務實的分配戰場職能」。（資料照片／王侑聖攝）





國防部最新「114年度下半年列管軍品清單」中，輕型巡防艦（防空型）後續艦出現「長96公尺、寬21公尺」的特殊規格，顯示防空艦將走向「超級塔江艦」（沱江級量產艦）的雙船體路線，而反潛艦則維持傳統單船體。

​

這項變動背後的戰術邏輯，究竟是什麼呢？

​

長寬比的密碼：為何斷定是雙船體？

​

艦艇的「長寬比」是判斷船型的關鍵：正在建造的輕巡原型艦長115公尺、寬 15公尺，長寬比約為7.6，顯然是兼顧航速與流體力學的標準單船體構型。

​

新版防空艦規格，則是長96公尺、寬2公尺，換算後長寬比驟降至4.5，在海軍造船史上，長度不到100公尺卻擁有超過20公尺的寬度，物理上不可能是單船體（阻力會大到無法航行），這僅有可能是雙船體或三船體設計（例如通用集團的三體構型LCS）。

​

參考國內現有的技術成熟度，這極可能是將現役塔江艦（65m x 14.8m）依比例放大後的「防空特化版」。

​

戰略分工：獵人與刺客的殊途

​

海軍顯然意識到「一魚多吃」（單一載台兼顧防空／反潛）在兩千噸級艦艇上並不討好，決定採取不同艦體進行極致分工：

​

1. 反潛型（ASW）維持單船體（116m x 14m）： 反潛作戰需要安靜，雙船體在海浪拍擊兩具船身之間的連接橋（Wet Deck）時，會產生巨大的噪音與震動，嚴重干擾聲納運作。

​

且反潛艦需要較深的吃水來安裝大型艦首聲納或拖曳聲納，因此維持傳統單船體是物理法則下的必然選擇。

​

但反潛型甲板空間有限，在最初採用此構型的「防空版」模型出現時，就被質疑「垂直發射系統」（VLS）的數量不足。

​

2. 防空型（AAW）轉向雙船體（96m x 21m）： 防空作戰需要的是「甲板面積」與「海象適應性」。

​

A、甲板紅利：21公尺的寬度（直逼近萬噸的基隆級驅逐艦）意味著極其寬敞的甲板空間，但基於雙體船身較淺，如果要塞下VLS，只能在B炮位（應該還要墊高），才能安裝小型（如深度僅4.65公尺的MK56）VLS。

​

然而關鍵的現實在於，我國目前並無購入或研發此類「短版 VLS」的計畫：中科院現役的「華陽VLS」是對標MK-41戰術型的標準規格，深度高達6.75 公尺以上，根本塞不進雙船體的淺薄船身。

​

為了這幾艘輕巡防艦，特地去建案採購一款「後勤不通用」的短版VLS，既不符合成本效益，時程上也來不及。

​

顯然輕巡防艦防空型就是「放大版塔江艦」，利用更大的甲板面積，安裝更多的傾斜發射箱：其21 公尺的寬大甲板，參考塔江艦（寬度14.8公尺、排水量685噸）能裝16枚海劍二+8枚雄二+4 枚雄三的戰備情況，擁有2500噸艦體的輕巡防艦，顯然能裝更多。

​

在不影響重心與視線的前提下，並僅帶少量自衛用雄2反艦飛彈，其極限海劍2的攜彈量應可以輕鬆達到64 枚（8 座發射架），使一艘二級艦的防空火力，超越現役所有的成功級與改良後的康定級，成為真正的「防空艦」，專責替艦隊撐起中層（30~50公里）防空傘。

​

B、海象適應性：雙船體並非無視海象的神器，但在特定海況下，它確實擁有比單船體更寬的「戰術速度選擇」。

​

當傳統單船體遇到大浪時，因為船首劇烈的「縱搖（Pitching）」會導致螺槳出水或船首重砸海面，物理上「被迫」大幅減速。

​

相對地，穿浪雙體艦利用細長船身切穿波浪，大幅抑制了縱向晃動，雖然在極端海象下，雙船體仍需為了避免「中間結構撞浪」而減速，但在同等級的中高海象中，雙船體往往能保留更高的衝刺餘裕。

​

簡單說，單船體在大浪中是「跑不動」，而雙船體是「可以跑（但很顛）」，但在需要緊急佔位發射飛彈或快速轉移陣地時，這多出來的幾節速率，往往就是攔截成功與否的關鍵。

​

換言之海軍選擇雙船體，並不是因為它在惡劣海象下「最舒適」，而是因為它在惡劣海象下「還能打、還能跑」。

​

大船的先天優勢

​

雖然塔江艦也能裝海劍2，但此類巡邏艦的物資儲存空間不足，如果要執行長期伴監任務，可能幾天就要回港補給一次，這在調度上是災難，而2500噸的輕巡可以自持數週，任務彈性較佳。

​

此外塔江艦船身低矮，雷達桅杆高度有限，受限於地球曲率，它對低空掠海目標（如反艦飛彈、無人機）的偵測距離很短（雷達地平線近）。

​

2500噸級的艦體有足夠的高度架設更高的主桅杆，且能搭載更重、功率更強的 3D 相列雷達（如 BAE 的 ARTISAN 或類似等級），能大幅延伸對低空目標的預警時間，對於擔任「僚艦防空傘」至關重要。

​

耐波性與生存率的博弈

​

然而外界對於雙船體始終存在兩大疑慮：「晃動是否會讓官兵吐到無法作戰？」以及「鋁合金船體是否一打就穿？」。這兩個問題在 600噸級的沱江艦上曾是不斷改良的痛點，但在放大至四倍噸位後，新一代艦艇有望透過「噸位紅利」來克服這些物理天險。

​

1. 耐波性：雙船體結構雖然擁有極佳的橫向穩定性，但也伴隨著一種被稱為「急促橫搖」（Snap Roll）的物理宿命。

​

有別於單船體遇到大浪時是緩慢地搖晃，雙船體因為扶正力矩（Righting Moment）太大，就像一個反應過度的不倒翁，被浪打歪後會「猛然回正」。

​

這種「短週期、高頻率」的頓挫感，對人體內耳平衡的破壞力遠高於傳統軍艦，這也是為何沱江艦初期被戲稱為「搖到靈魂出竅」。

​

雖然海軍在後續的塔江級透過拉長船體與微調艦首構型，改善了切浪效率，但這是物理特性，無法根除。

​

新一代防空艦選擇雙船體，是為了換取在惡劣海象下甲板依然平穩，能讓雷達鎖定、飛彈順利發射，簡單說，這是犧牲官兵舒適度以換取「戰場發射窗口」的戰術取捨。

​

2. 材質改良：另一個關鍵在於船體材質，當年的沱江級為了「小船扛大砲」，在600噸排水量中塞入16枚反艦飛彈並飆出40節以上航速，被迫採用「大量鋁合金」打造。

​

鋁合金雖然輕，但物理熔點僅約660°C，遠低於鋼材的1500°C，一旦遭遇戰損火災或飛彈破片，結構軟化甚至燃燒的風險始終是鋁合金艦艇的硬傷。

​

然而這次新艦放大至2500噸級，讓海軍有了選擇的餘地，在不需要極致減重的情況下，極可能改採更多鋼質結構，如下船體鋼質、上層結構鋁合金的混合設計，甚至加入更多先進複合材料，達成減重但維持強度的效果。

​

不再追求單艦全能

​

海軍將輕巡防艦後續艦一分為二，顯示建軍思維已從「追求單艦完美全能」轉向「務實的分配戰場職能」：反潛艦負責安靜地聽音獵潛，防空艦則化身為高速重火力的海上飛彈庫，彼此發揮專長交叉掩護，以免要求單艦什麼都會，結果「樣樣通，樣樣鬆」。（本文轉載自世界特種部隊與軍武資料庫臉書）