海軍違紀連環爆／酒後待命執勤、飛行中擅離駕駛座 海軍包庇離譜違紀飛官

海軍反潛航空指揮部今年3月升格，以S-70C反潛直升機為主力。（翻攝青年日報臉書）

海軍反潛航空指揮部驚爆飛安爭議！本刊接獲投訴，指該單位一名少校飛官待命出勤，卻違規喝酒，主管知情竟未解除他的待命勤務，罔顧飛安；另一名身兼作戰科長的飛官腎結石開刀，卻因擔心影響獎金，在尚未復原的情況下連飛2天、執行高強度任務，更扯的是，醫官竟以個資為由，協助隱匿。不只如此，直升機的駕駛座明明裝有尿管，該科長卻違反規定，在飛行任務中擅自離座、跑到機身後方如廁，長官同樣放任包庇，軍紀渙散，非常誇張！

知情人士A先生指出，以S70C反潛直升機為主力的海軍反潛航空指揮部，最近爆發三件飛安爭議，根據海軍規定，飛官執行任務或待命，24小時內不能喝酒，但今年8月，一名執行戰備警戒的林姓少校飛官，被測出任務前飲酒，長官雖然知道，卻沒有解除他的待命勤務，罔顧飛安。

海軍反潛航空指揮部遭爆軍紀渙散，近期傳出3起飛安爭議。（翻攝總統府flickr）

另名知情人士B先生表示，第二件飛安爭議發生在9月，一名身兼飛官的701y作戰隊科長因為腎結石開刀，但疑似怕影響個人獎金，手術不到一週，就連續2天飛行，並且執行很多高強度課目，更扯的是，醫官明知科長違反飛行紀律，但接受內部調查時，卻以醫療隱私為由，拒絕說明。

林姓飛官酒測值0.04毫克/升，依規定不能飛，卻仍執行警戒待命勤務。（讀者提供）

擔任正駕駛的科長遭爆飛行中離座如廁，違反飛行規定。（示意圖，非當事人，軍聞社提供）

B先生說，同一名科長，在某次任務中與一名女副駕駛及男偵潛官同機，但飛行途中科長竟直接離開駕駛座，跑到直升機後方如廁，當時雖然有副駕駛，但是駕駛座都裝有尿管，正駕駛依規定不能擅離崗位，他卻明知故犯，上級也睜一隻眼、閉一隻眼，包庇放任，非常離譜。

針對三起飛安爭議，海軍司令部表示，將依規定派遣調查小組前往事發單位進行調查，若有進一步訊息，會再對外說明。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

