海軍違紀連環爆1／反潛航指部罔顧飛安！ 驚爆飛官飲酒待命、科長術後搏命飛行

有飛官遭爆在國軍左營總醫院（圖）開刀後不到1週，就為了獎金連續2天硬飛。（示意圖，非當事人，翻攝國軍左營總醫院臉書）

以S-70C反潛直升機為主力的「海軍反潛航空指揮部」，最近傳出三起離譜飛安爭議，包括飛官待命時違規喝酒、手術後為了獎金冒險飛行、飛行時跑到機身後方如廁。吹哨者Ａ先生說：「飛安已經不是亮紅燈，而是全面失控！長官放任飛官違法違紀，事後還隱瞞、包庇，若不幸發生意外，誰負責？」

Ａ先生說，第一起飛安事件發生在8月9日上午8點，指揮部林姓少校飛官在花蓮海軍基地待命、執行戰備勤務，基地依規定進行酒測，林的酒測值為每公升0.04毫克，登記案號為「0066」，林也親筆在「飛行前訪視紀錄表」簽名確認。沒想到當天的單位主管視而不見，還在紀錄表上簽核，讓林繼續執行「警戒待命」任務，非常離譜。

飛官出任務前24小時不得飲酒，出勤前須實施酒測。（示意圖，非當事人，翻攝中華民國空軍臉書）

依海軍《航醫教範》規定，飛行員於任務前24小時內不得飲酒，林姓飛官卻明知故犯、大剌剌違規喝酒，還大方在紀錄表上簽名；更扯的是，值日的督導官及單位主官竟也在紀錄表簽名，讓他繼續值班。Ａ先生痛批：「警戒待命是重要的應變勤務，讓喝酒的人值班，不僅嚴重違反規定，更有管理失當、軍紀鬆弛的問題，形成飛安漏洞。」

林姓飛官酒測值0.04毫克/升，依規定不能飛，卻仍執行警戒待命勤務。（讀者提供）

此外，還有飛官手術後不到一週就飛行，罔顧飛安！吹哨者Ｂ先生說，該單位701作戰隊一名身兼科長的飛官，9月3日在國軍左營總醫院接受腎結石手術，醫師建議術後須好好休養，若要復飛，必須經過身體檢查等程序。

不過，這名科長疑似因為擔心獎金受影響，竟然在9月9日、10日連續排飛，甚至執行性能、儀器、落艦等高強度課目。依《航醫教範》規定，手術後必須經醫官核准才能復飛，科長卻刻意忽略。更扯的是，單位主官明明收到醫師開立的診斷證明，清楚了解科長術後的狀況，卻知情不報，照樣讓他執行飛行任務，視飛安為無物。

