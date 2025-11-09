海軍違紀連環爆1／反潛航指部罔顧飛安！ 驚爆飛官飲酒待命、科長術後搏命飛行
以S-70C反潛直升機為主力的「海軍反潛航空指揮部」，最近傳出三起離譜飛安爭議，包括飛官待命時違規喝酒、手術後為了獎金冒險飛行、飛行時跑到機身後方如廁。吹哨者Ａ先生說：「飛安已經不是亮紅燈，而是全面失控！長官放任飛官違法違紀，事後還隱瞞、包庇，若不幸發生意外，誰負責？」
Ａ先生說，第一起飛安事件發生在8月9日上午8點，指揮部林姓少校飛官在花蓮海軍基地待命、執行戰備勤務，基地依規定進行酒測，林的酒測值為每公升0.04毫克，登記案號為「0066」，林也親筆在「飛行前訪視紀錄表」簽名確認。沒想到當天的單位主管視而不見，還在紀錄表上簽核，讓林繼續執行「警戒待命」任務，非常離譜。
依海軍《航醫教範》規定，飛行員於任務前24小時內不得飲酒，林姓飛官卻明知故犯、大剌剌違規喝酒，還大方在紀錄表上簽名；更扯的是，值日的督導官及單位主官竟也在紀錄表簽名，讓他繼續值班。Ａ先生痛批：「警戒待命是重要的應變勤務，讓喝酒的人值班，不僅嚴重違反規定，更有管理失當、軍紀鬆弛的問題，形成飛安漏洞。」
此外，還有飛官手術後不到一週就飛行，罔顧飛安！吹哨者Ｂ先生說，該單位701作戰隊一名身兼科長的飛官，9月3日在國軍左營總醫院接受腎結石手術，醫師建議術後須好好休養，若要復飛，必須經過身體檢查等程序。
不過，這名科長疑似因為擔心獎金受影響，竟然在9月9日、10日連續排飛，甚至執行性能、儀器、落艦等高強度課目。依《航醫教範》規定，手術後必須經醫官核准才能復飛，科長卻刻意忽略。更扯的是，單位主官明明收到醫師開立的診斷證明，清楚了解科長術後的狀況，卻知情不報，照樣讓他執行飛行任務，視飛安為無物。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
海軍違紀連環爆2／直升機升空正駕駛竟離座如廁 吹哨者批：不顧機上同僚死活
海軍違紀連環爆3／保防軍紀頻掉漆 遭爆包庇海軍反潛航指部回應了
海軍違紀連環爆／酒後待命執勤、飛行中擅離駕駛座 海軍包庇離譜違紀飛官
其他人也在看
中國三號航艦「福建艦」服役：跳過蒸氣彈射直上新科技，美智庫說北京仍有3點不如美軍
中國央視7日報導稱，在經過完整海上試航後，解放軍麾下最新型航空母艦「福建艦」，已正式在海南島服役、並由國家主席習近平親自出席儀式。隨著福建艦入列，也代表如今的解放軍海軍艦隊，繼遼寧、山東之後，又增加一艘可用的航空母艦，專家普遍認為，這能讓北京擴展其軍事力量到更遠的遠洋區域，不過美方智庫卻點出，雖然擁有新科技與三艘航艦，可解放軍在短時間之內，仍有三點無法超越美......風傳媒 ・ 1 天前
武統在即？中導彈設施大擴建「儲量4年增5成」 CNN示警：美防務供應卻陷困境
據《CNN》報導，在該媒體分析的136處與導彈生產或火箭軍相關的設施中，超過6成出現擴建跡象。這些設施涵蓋工廠、研究中心與測試場，自2020年初至2025年底，新建樓面面積增加超過200萬平方公尺。衛星影像顯示，多處新增塔樓、掩體與疑似武器開發的掩壘，部分地點甚至可見導彈...CTWANT ・ 1 天前
國軍志願役編現比低落慘了？國防部認「缺口」曝現況：年底可達標
在國防預算連年創下新高、多項對美重大軍購案將陸續交裝服役的關鍵時刻，台灣的軍事硬體正迎來前所未有的現代化。然而，再精良的武器，仍需訓練有素的專業官兵來操作。立法院預算中心近期發布的國防部年度預算評估報告，便針對國軍的「軟實力」——志願役人力編現比低落問題，發出警示。而國防部對此也回應了。中時新聞網 ・ 21 小時前
武統倒數？CNN揭中國「導彈生產」4年增5成 儲量「指數級上升」
一場規模空前的導彈生產設施擴張正在中國境內悄然進行。《美國有線電視新聞網》（CNN）發布獨家調查報告，透過對136處導彈相關設施的衛星影像、地圖及政府公告進行全面分析，揭示自2020年以來，中國解放軍（PLA）的武器產能正以驚人的速度增長，其導彈儲量在短短四年間已增加五成，且擴張腳步未停歇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
RF-16偵察機全新千里眼 空軍：MS-110偵照莢艙今年起交貨
空軍花費98億元向美國採購的6具新式MS-110型偵照莢艙，國防部戰略規劃司長黃文啓中將透露，目前美方已完成生產，並正在進行測評，預計年底前將開始分批交貨。未來MS-110型偵照莢艙服役後，將可為空軍F-16型戰機提供多重頻譜的先進全天候偵照能力。中天新聞網 ・ 1 天前
寧賠錢「提早退伍」 立院曝4年逾1萬志願役
立法院預算中心最新資料顯示，過去4年內有高達1.2萬名志願役士兵選擇提前退伍，即使需要賠償近9億元也在所不惜。同時，許多94年後出生的志願役士兵在申請提前退伍時，才發現必須補服1年義務役，引發不公平感。這種現象凸顯了國軍人才留用的嚴峻挑戰，有專家呼籲應全面檢討現行人事制度，以因應少子化與新世代從軍人才的留用問題。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 12 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 14 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 12 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 14 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 10 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 8 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 7 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前