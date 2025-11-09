海軍違紀連環爆2／直升機升空正駕駛竟離座如廁 吹哨者批：不顧機上同僚死活

海軍反潛航空指揮部今年3月升格，以S-70C反潛直升機為主力。（翻攝青年日報臉書）

海軍反潛航空指揮部701作戰隊一名科長，遭爆腎結石開刀後，未遵循醫囑休養就擅自復飛，還執行高強度課目。看不下去的同僚向上級檢舉，沒想到負責督導的醫官，不但沒積極調查，還在上級查詢時，以「個人病歷、醫療紀錄涉及隱私」為由拒絕說明，甚至謊稱當事人「未曾開刀」。Ｂ先生說，科長開刀的消息及診斷內容，在部隊早已不是祕密，主管及醫官竟以「保護個資」協助隱匿，規避相關責任，「根本是把法規、制度和人命當笑話！」

除了術後擅自復飛，這名科長還曾在任務途中離開崗位。Ｂ先生指出，該名科長當時擔任正駕駛，與一名女性副駕駛、一名男性偵潛官搭檔出任務，沒想到飛行到一半，科長竟然直接起身，跑到直升機後方如廁，不顧自身和其他同僚的安全。

Ｂ先生解釋，S-70C直升機不像民航機可設定自動駕駛，若飛行中逕自從前座跨越中央廊板到後座，存在相當風險，按規定是不被允許的，而且駕駛座裝有尿管，明明能就地解決，科長卻不顧危險、擅自離座。此外，當天搭檔是資淺的副駕駛，萬一遇到亂流、機械故障或其他緊急狀況，是否有能力獨自因應？都是問題，科長擅離職守的行為，已經違反飛行紀律，危及飛安。

海軍反潛航空指揮部遭爆軍紀渙散，近期傳出3起飛安爭議。（翻攝總統府flickr）

本刊調查，狀況頻頻的海軍反潛航空指揮部前身為海軍直升機大隊，1977年成立，隸屬海軍艦隊指揮部轄下，在高雄、花蓮、屏東各有一座基地。1999年，原隸屬空軍的反潛機大隊（S-2T）成立飛行第一大隊，2013年，海軍反潛定翼機移交空軍，並進駐空軍屏東基地，海軍航空指揮部也在同一天降編為海軍反潛航空大隊。

直到今年3月，海軍反潛航空大隊才升格為海軍反潛航空指揮部，由蔡明達少將接任指揮官，轄下有701、702、703作戰隊，及修護補給隊、海上任務支援中心、基地勤務隊，編配17架S-70C反潛直升機、九架500MD反潛直升機，未來將規劃採購新型反潛直升機，提升戰力。

